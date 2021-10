Śląskie: nowa aplikacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w GZM

Nową aplikację, mającą ułatwiać planowanie podróży, udostępniono pasażerom komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której organizatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). To efekt części modernizacji tamtejszego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

Jak poinformował w poniedziałek Witold Trólka z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, aplikacja M2GOinfo uzupełnia internetową wersję zmodernizowanego w pierwszym kwartale tego roku portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP II). Dostępna jest w Google Play dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android, a wkrótce trafi także do App Store dla IOS.

"M2GOinfo to pierwsza aplikacja w kraju, która śledzi na trasie wszystkie pojazdy i pozwala na wyszukanie ich aktualnej pozycji na mapie. Daje ona wirtualny dostęp do tablic odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów na ok. 7 tys. przystankach, obsługiwanych dziennie przez ok. 1,5 tys. pojazdów" - wskazał cytowany przez Trólkę dyrektor departamentu informatyki w urzędzie metropolitalnym Adam Krakowczyk.

"Zaletą aplikacji jest możliwość personalizacji dostępu do najważniejszych dla niego danych na wirtualnej tablicy przystanku. Pasażer może tak ją skonfigurować, aby wyświetlała mu tylko wskazane linie, może też stworzyć listę ulubionych przystanków" - zapewnił Krakowczyk.

Aplikacja umożliwia planowanie podróży. Po zaznaczeniu na mapie punktu rozpoczęcia i zakończenia podróży albo wpisaniu adresów lub nazw przystanków, a także podaniu planowanej godziny rozpoczęcia trasy, wyszukiwarka wskaże środki transportu oraz minimalny czas przesiadki.

Aplikacja ma także inne funkcje informacyjne. Można się dowiedzieć o kierunku trasy każdego pojazdu, jaki jest jego numer oraz nazwa następnego przystanku. Użytkownik może też sprawdzić aktualne komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej - o objazdach, remontach czy zmianach w rozkładzie jazdy.

Przedstawiciele GZM wskazują, że aplikacja M2GOinfo to element szerszego systemu, którego kolejne funkcjonalności mają być prezentowane w kolejnych miesiącach. Jego pierwotną odsłoną był portal SDIP, udostępniony pasażerom komunikacji miejskiej w centralnej części woj. śląskiego w 2014 r., wraz z początkiem budowy tamtejszej sieci tablic zmiennej treści na przystankach.

Sam SDIP działa w oparciu o komputery pokładowe i system pozycjonowania GPS, przesyłając informacje o położeniu pojazdów komunikacji miejskiej do serwerów, a następnie na tablice informacyjne na przystankach i do portalu.

Początkowo SDIP na terenie obecnej GZM objął 70 tablic oraz portal, za którego pomocą można było m.in. wyświetlić przebieg wybranej linii na mapie czy zajrzeć do rozkładu jazdy z funkcją wyświetlania prognozowanych godzin odjazdów dla danego kursu.

W drugiej połowie 2018 r. podpisano umowę na rozbudowę sieci tablic do ponad 530 sztuk, a także na m.in. dostarczenie aplikacji SDIP na urządzenia mobilne pasażerów. Równolegle prowadzono prace nad modernizacją portalu SDIP sdip.metropoliaztm.pl, który został uruchomiony w marcu br.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 16 gmin z nią sąsiadujących wysyła blisko 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują obecnie 460 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.