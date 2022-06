Śląskie: w regionie rozpocznie pracę MobiDIG - Mobilne Centrum Digitalizacji

Nieodpłatne cyfrowe utrwalenie dziedzictwa takiego jak fotografie, stroje, książki, pamiątki, zwyczaje, czy opowieści, umożliwi MobiDIG, czyli Mobilne Centrum Digitalizacji. W Katowicach we wtorek zaprezentowano mobilną pracownię, która ma zbierać takie materiały w woj. śląskim.

MobDIG jest częścią unijnego projektu pn. "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj. śląskiego". Współpracują przy nim cztery regionalne instytucje: Biblioteka Śląska w Katowicach (Lider), Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Opera Śląska w Bytomiu.

W projekcie założono stworzenie systemu współpracy i infrastruktury, służącego cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji kulturowego dziedzictwa regionu online. Chodzi m.in. o posiadane przez partnerów projektu dokumenty piśmiennictwa, filmy, operowe kostiumy i rekwizyty oraz nagrania-wywiady historii mówionej.

Regionalne dziedzictwo to jednak także dokumenty w kolekcjach prywatnych, obiekty architektury, wydarzenia, zwyczaje i relacje świadków historii, do których można dotrzeć tylko lokalnie. Zadaniem MobiDIG ma być ich zlokalizowanie i udokumentowanie w postaci cyfrowej.

Jak wynika z informacji Instytutu Myśli Polskiej, idea takiej ruchomej pracowni digitalizacyjnej sięga czasów, gdy dyrektorem ówczesnego Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach był Adam Pastuch - pomysłodawca i autor nazwy MobiDIG. Pastuch wokół pomysłu zebrał zespół specjalistów.

Krokiem milowym przedsięwzięcia było podpisanie w 2021 r. przez ówczesnego dyrektora Instytutu Myśli Polskiej prof. Zygmunta Woźniczkę umowy na dostawę mobilnej pracowni. W drugim, powtórzonym przetargu wyłoniono ofertę warszawskiej firmy BIT, która za 2,23 mln zł brutto dostarczyła już pracownię zabudowaną w dostawczym mercedesie sprinterze.

Pomalowany na biało i oklejony informacjami o projekcie sprinter został wyposażony w: skanery do dokumentów, skanery do obiektów 3D (w tym nieruchomości), aparat i kamerę cyfrową, drony oraz graficzne laptopy wraz z zabudowaną macierzą dyskową. Pojazd posiada własny generator prądu. Obsługuje go zespół od dwóch do czterech osób.

Instytut Myśli Polskiej zapowiedział już, że MobiDIG nieodpłatnie wesprze w digitalizacji i udostępnianiu do domeny publicznej zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego woj. śląskiego posiadanych przez instytucje i organizacje kulturalne, izby regionalne, a także prywatnych posiadaczy zbiorów i kolekcji.

Utworzone przez mobilną pracownię zasoby będą prezentowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. To funkcjonujący od 2006 r. wspólny projekt Biblioteki Śląskiej i regionalnych uczelni, w którym stale poszerzany jest zasób kulturowego, edukacyjnego i naukowego dorobku regionu.

Zasoby cyfrowe, pozyskane w projekcie "Śląskie Digitarium", są udostępniane w nowych lub modernizowanych serwisach, prowadzonych przez uczestników projektu. W projekcie powstaje także serwis centralny - regionalny agregator informacyjny - stanowiący zbiorczy punkt wyszukiwania i dostępu do serwisów instytucjonalnych.

Temu celowi służy kupowana przy wsparciu projektu nowa infrastruktura instytucji kultury. Powstają trzy wyspecjalizowane pracownie digitalizacyjne, dwa systemy długoterminowej archiwizacji, rozbudowywane jest też zaplecze serwerowo-macierzowe. Koszt całego projektu oszacowano na 37,8 mln zł, przy dotacji 32,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.