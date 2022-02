Śledzenie samolotów VIP-ów sposobem na zarobek?

19-latek Jack Sweeney, który chce, aby dyrektor generalny Tesli zapłacił 50 tys. dolarów za zaprzestanie śledzenia jego prywatnego samolotu, obserwuje także inne ikony biznesu - podaje The Guardian.

Jack Sweeney, 19-letni student i pasjonat lotnictwa wyjawił, że utworzył 16 automatycznych kont na Twitterze lub botów, które umożliwiają śledzenie samolotów należących do współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa, szefa Amazona Jeffa Bezosa, miliardera Marka Cubana czy rapera Drake’a.



W rozmowie z Guardianem Sweeney powiedział, że stworzył także stronę internetową Ground Control, która pozwala największym fanom zarabianie na śledzeniu celebrytów. Strona umożliwi też publikowanie danych, w przypadku gdy Twitter zamknie jego konta ze względu np. na obawy dotyczące naruszenia prywatności.

W ostatnim czasie, na życzenie fanów, umożliwił śledzenie lotów amerykańskiego biznesmena, miliardera, właściciela zespołu NBA Dallas Mavericks Marka Cubana oraz kanadyjskiego rapera Drake’a. O ostatnim powiedział, że jest „najbardziej interesujący”.



„Ma największy samolot z nich wszystkich, to gigantyczny Boeing” - zwrócił uwagę Sweeney. Samolot rapera, Air Drake, to Boeing 767-200ER o długości 48 metrów, może on przewozić 216 pasażerów. Kosztuje 185 mln dol.