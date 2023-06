Słuchawki, które dzięki sztucznej inteligencji pomagają utrzymać koncentrację

Na trwających właśnie w Paryżu targach VivaTech zaprezentowano słuchawki, które nie tylko pozwalają słuchać muzyki czy audiobooków, ale też pomagają utrzymać koncentrację.

Urządzenie wychwytuje i analizuje sygnały mózgowe użytkownika, po czym daje mu znać, kiedy jest zmęczony i powinien zrobić sobie przerwę

Ciekawe. Opracowane słuchawki mają takie srebrne paski. Są to elektrody, choć wyglądają jak miękka tkanina

Utrzymujące koncentrację słuchawki to dzieło firmy Neurable. Potrafią one śledzić sygnały płynące z mózgu, dzięki czemu wykrywają, kiedy użytkownik jest w stanie głębokiego skupienia, a kiedy jego koncentracja spada. "Te słuchawki mają takie srebrne paski. Są to elektrody, choć wyglądają jak miękka tkanina. One rejestrują aktywność mózgu w okolicy ucha. Korzystając z naszego algorytmu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wzmocnić ten sygnał i monitorować poziom aktywności w całym mózgu" - powiedział w rozmowie z "Euronews" dyrektor generalny Neurable, dr Ramses Alcaide.

Ponieważ płat czołowy to obszar mózgu związany z koncentracją, słuchawki są w stanie wykryć odpowiednie sygnały, które następnie algorytm sztucznej inteligencji wzmacnia. Poziom koncentracji jest w czasie rzeczywistym komunikowany użytkownikowi wizualnie. Chodzi o dostarczenie człowiekowi informacji na temat jego aktualnego poziomu koncentracji i zmęczenia umysłowego, by wiedział, kiedy zrobić sobie przerwę. "Niedawno przeprowadziliśmy w Klinice Mayo badanie, które wykazało, że robiąc przerwy w odpowiednim momencie, można zredukować stres o 20 proc. i zwiększyć zadowolenie o 70 proc." - tłumaczy dr Alcaide.

Rozwiązanie może być skuteczne w przypadku zadań takich jak programowanie

Wiedza ta może pomóc w rozwiązaniu coraz powszechniejszego problemu wypalenia zawodowego spowodowanego przepracowaniem. Wystarczyłoby sygnalizować ludziom, kiedy powinni robić sobie przerwy w pracy. "Słuchawki wydają prosto do ucha cichy komunikat: +Hej, czas na przerwę+ Możesz go zignorować, w zależności od tego, na jakim etapie pracy jesteś. Ale zebrane dane pokazują, że zrobienie sobie w takim momencie pięciominutowej przerwy zwiększa koncentrację na następne cztery godziny" - wyjaśnił prezes Neurable.

Zdaniem autorów wynalazku rozwiązanie to może być skuteczne w przypadku zadań takich jak programowanie, gdzie - jak wynika z badań - jakość kodu jest często lepsza w pierwszej połowie dnia, podczas gdy później, gdy programiści są zmęczeni poznawczo, zaczyna się pojawiać więcej błędów. "To poprawi produktywność, ale nie kosztem człowieka. Ludzie będą mieli energię do pracy, a w ostatecznym rozrachunku po wykonaniu zadania będą mniej zmęczeni i mniej zestresowani" - przekonuje dr Alcaide.

Możliwości. System może zmieniać utwory podczas słuchania muzyki

Słuchawki Neurable to przykład interfejsu mózg-komputer (BCI) - bezpośredniej komunikacji pomiędzy mózgiem i komputerem lub innym urządzeniem. To nieinwazyjny BCI, w przeciwieństwie do tych, które wymagają wszczepienia do mózgu. Nieinwazyjne BCI są mniej wydajne niż implanty, ale dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu są w stanie tak wzmocnić sygnały z mózgu, by dało się je wykorzystać. "Nasz system może np. zmieniać utwory podczas słuchania muzyki, a także dostarczać wiedzy na temat zdrowia poznawczego" - tłumaczy dr Alcaide. Takie "wyciąganie" informacji z mózgu budzi wiele obaw, ale znacznie łatwiej będzie ludziom zaakceptować urządzenia nieinwazyjne, niż takie, które wymagają wszczepienia.

Słuchawki firmy Neurable mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. (PAP Life)

agf/ gra/