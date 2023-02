Smart urządzenia i aplikacje wspomagają medytację

Chiński startup Flowtime, który oferuje urządzenia i aplikacje wspomagające medytację, po sukcesach w USA szykuje się do zawojowania Chin i nawiązała współpracę z czołowymi instytucjami naukowymi.

Medytacja jest zwykle kojarzona z cywilizacjami Indii i Dalekiego Wschodu, jednak w ostatnich dekadach święci sukcesy także w USA. Ocenia się, że regularnie praktykuje ją ok. 14 proc. populacji Stanów Zjednoczonych.

Mimo napiętych relacji politycznych, odniesienie sukcesu w Ameryce nadal jest w Chinach dobrą reklamą. Jednocześnie wraz z pandemią, i trwającymi blisko trzy lata lockdownami Chińczycy przypomnieli sobie o pozytywnym wpływie medytacji na zdrowie psychiczne. W ubiegłym roku liczba zapytań z nią związanych w chińskich wyszukiwarkach wzrosła o 172 proc.

Chiński startup zaprząg technologie do poprawy jakości medytacji

Tutaj na scenę wkracza Flowtime. Chiński startup zaczął od sprzedaży inteligentnej poduszki (smart cushion). Jej kształt pomaga zachować właściwą pozycję w trakcie medytacji, ale jednocześnie wbudowane czujniki mierzą takie parametry, jak tętno czy częstotliwość oddechu. Dane przesyłane są do aplikacji, która wyświetla je w czasie rzeczywistym. Służy to lepszemu określeniu zachowań użytkownika, co pomaga dobrać odpowiedni program treningowy i wyznaczać indywidualne cele rozwijające nawyk medytacji.

Po poduszce firma wprowadziła w 2019 r. na rynek opaskę na głowę. Urządzenie mierzy w podstawowym zakresie aktywność fal mózgowych, tętno, oddech, koncentrację i stres. Podobnie jak poduszka połączona jest z aplikacją. Co ciekawe, urządzenia oferowane przez Flowtime są kompatybilne z innymi aplikacjami medytacyjnymi.

Startup nawiązał współpracę z chińskimi uniwersytetami, by podpić krajowy rynek

Starając się zdobyć krajowy rynek startup musiał zatroszczyć się o odpowiednie wsparcie. Nie chodzi tutaj o związki z KPCh, która tradycyjnych ćwiczeń i praktyk medytacyjnych nie traktuje jako zagadnienia politycznego, przynajmniej tak długo jak nie chodzi o Falun Gong, lub inne grupy parareligijne uznane za wywrotowe. Flowtime w celu dalszego rozwoju i doskonalenia oferty nawiązał współpracę z wydziałami psychologii renomowanych uniwersytetów Tsinghua, Pekińskiego i Zhejiang, a także Instytutem Psychologii Chińskiej Akademii Nauk.

