Smartfon rozpozna pijanego po głosie

Smartfony i inteligentne głośniki mogą wykrywać osoby będące pod wpływem alkoholu na podstawie analizy wzorców głosu – informuje „Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.

Naukowcy ze Stanford Medicine oraz University of Toronto przeprowadzili małe badanie (DOI: 10.15288/jsad.22-00375) z udziałem 18 dorosłych osób w wieku 21 lat i starszych.

Ochotnikom podano dawkę alkoholu zależną od masy ciała i losowo przydzielono im serię łamańców językowych - jednego przed wypiciem i jednego co godzinę - do siedmiu godzin po wypiciu. Uczestnicy zostali poproszeni o przeczytanie na głos łamańca językowego, a na stole w odległości 30-60 centymetrów umieszczono smartfona, aby zarejestrować ich głos.

Naukowcy mierzyli także stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu na początku badania i co 30 minut przez maksymalnie siedem godzin. Wykorzystali programy cyfrowe do wyizolowania głosu mówiącego, podzielili nagranie na jednosekundowe odstępy i przeanalizowali takie parametry dźwięku, jak częstotliwość i wysokość.

Gdy porównano wyniki badania głosu z wynikami badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zmiany dotyczące głosu uczestników w miarę trwania eksperymentu pozwalały przewidywać zatrucie alkoholem z 98 proc. dokładnością.

"Dokładność naszego modelu naprawdę mnie zaskoczyła - zaznaczył główny badacz, prof. Brian Suffoletto ze Stanford University . - Chociaż nie jesteśmy pionierami jeśli chodzi o badanie zmian w charakterystyce mowy podczas zatrucia alkoholem, jestem głęboko przekonany, że nasza wyjątkowa dokładność wynika z zastosowania najnowocześniejszych osiągnięć w przetwarzaniu sygnałów, analizie akustycznej i uczeniu maszynowym".

Zdaniem prof. Suffoletto celem takiej analizy jest zapewnienie "interwencji w odpowiednim czasie", aby zapobiec obrażeniom i śmierci w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych. Najlepsze narzędzie interwencyjne byłoby łatwe w użyciu i łatwo dostępne, a niemal wszechobecność smartfonów i inteligentnych głośników sprawia, że są one oczywistym narzędziem pomagającym ostrzegać osoby, które popadły w stan nietrzeźwości.

"Chociaż jednym z rozwiązań mogłoby być częste spotykanie się z kimś w celu pomiaru spożycia alkoholu, mogłoby to przynieść odwrotny skutek w postaci irytacji (w najlepszym przypadku) lub nakłonienia do picia (w najgorszym przypadku - mówi. - Wyobraźmy sobie więc, że mielibyśmy narzędzia, które potrafią pasywnie pobierać dane od konkretnej osoby podczas wykonywania codziennych czynności i monitorować zmiany, które mogą wskazywać na epizod picia, aby wiedzieć, kiedy potrzebuje pomocy".

Prof. Suffoletto przewiduje, że narzędzia nadzoru mogą ostatecznie połączyć kilka czujników - na przykład rejestrujących chód, głos i zachowania związane z wysyłaniem SMS-ów. "Jeden z głównych powodów ma charakter statystyczny: zintegrowanie testu o różnej czułości i swoistości może podnieść ogólną wydajność- - mówi. - Ponadto nie możemy zawsze polegać na ciągłym wprowadzaniu danych przez użytkowników. Osoba może nie mówić godzinami, ale może chodzić. Może się zdarzyć, że stoi w miejscu w barze, nie chodzi ani nie rozmawia, ale aktywnie wysyła SMS-y."

Prof. Suffoletto twierdzi, że należy przeprowadzić znacznie szersze badania na osobach o różnym pochodzeniu etnicznym, aby potwierdzić zasadność wzorców głosu jako wskaźnika zatrucia. Zwraca uwagę, że pomocne może być także budowanie relacji z firmami, które już pobierają próbki mowy za pośrednictwem inteligentnych głośników. Postrzega te badania jako wezwanie do działania i wzywa do opracowania repozytoriów danych dla tego typu cyfrowych biomarkerów.

Ostatecznym celem jest opracowanie systemu interwencji, z którego ludzie będą chcieli korzystać i który może pomóc w zapobieganiu urazom i ratowaniu życia. Jak podkreślił profesor, dla skuteczności metody najważniejsze jest działanie w odpowiednim momencie. "Na przykład, gdy ktoś zaczyna pić, przypomnienie mu o limitach spożycia może mieć wpływ. Jednakże, gdy jest już w znacznym stopniu odurzony, skuteczność takich interwencji maleje" - wskazał.