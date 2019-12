Smartfony to domena młodych Polaków

Polskie nastolatki wyróżniają się na tle rówieśników z innych krajów w częstotliwości korzystania ze smartfonów i smart tv - wynika z raportu „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?” opracowanego przez firmę SW Research.

Pod względem najpopularniejszych aplikacji preferencje użytkowników są bardzo podobne we wszystkich sześciu badanych krajach. Zaskakiwać może jednak stosunkowo niewielki odsetek nastolatków z Hiszpanii (7 proc.), USA (5 proc.) i Wielkiej Brytanii (3 proc.), którzy korzystają z aplikacji społecznościowych. Częściej wskazywali oni na programy z gatunku rozrywka - taką odpowiedź wybrał średnio co trzeci respondent z tych krajów.W Polsce sporą popularnością cieszą się aplikacje dla miłośników filmów i seriali, w swoim telefonie posiada taką co piąty użytkownik.Badanie zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2019 roku. Firma SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii przygotowała narzędzie badawcze i zrealizowała badanie metodą CAWI (on-line) z wykorzystaniem platformy internetowej ankieteo.pl. Za rekrutację międzynarodowej próby - kobiet i mężczyzn w wieku 14-18 lat - odpowiadał portal Gamekit.com. Dane pozyskano z sześciu krajów: Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Brazylii. W ramach badania przeprowadzono 2324 unikalne wywiady.Intensywne korzystanie ze smartfonów przez młodzież ma jednak swoje negatywne strony. Z badań przeprowadzonych przez przez naukowców z King's College London wynika, że co czwarte dziecko ma problem z uzależnieniem od smartfona. Naukowcy stwierdzili, że 10 do 30 proc. dzieci i młodzieży korzysta z telefonu w sposób dysfunkcyjny, co oznacza, że średnio 23 proc. wykazuje pewne symptomy uzależnienia.Z kolei według naukowców z naukowcy z Uniwersytetu Simona Bolivara w Kolumbii młodzi ludzie, którzy używają smartfonów pięć lub więcej godzin dziennie, są o 43 proc. bardziej zagrożeni otyłością i częściej mają nawyki, który mogą zwiększać ryzyko chorób serca. Badanie wykazało, że spędzający tyle czasu przed ekranem swojego telefonu byli dwukrotnie bardziej skłonni do picia większej ilości słodkich napojów, jedzenia fast foodów, słodyczy, niezdrowych przekąsek oraz do zmniejszonej aktywności fizycznej.