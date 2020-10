Smartfony Vivo wchodzą na rynek w Europie, w tym w Polsce

Chiński producent smartfonów Vivo planuje dużą ekspansję w Europie. Produkty firmy w listopadzie mają trafić do sprzedaży na sześciu nowych dla firmy rynkach: w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Smartfonem Vivo, który zadebiutuje na rynku europejskim, ma być X51 5G. To zeuropeizowana wersja flagowego telefonu marki, X50, który trafił do sprzedaży w Chinach wcześniej w tym roku. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest aparat z wbudowanym stabilizatorem, który ma umożliwiać uzyskanie wyraźnych zdjęć i filmów także w ruchu czy nawet nocą.

Aparat telefonu X51 posiada cztery obiektywy - oprócz głównego, użytkownik korzystać może także z obiektywu ultraszerokątnego, portretowego oraz teleobiektywu umożliwiającego pięciokrotne przybliżenie optyczne. Smartfon wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 765 i 256 GB pojemności. Urządzenie z ekranem OLED o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości 1080 pikseli ma 8,04 mm grubości i, jak zapewnia producent, należy do najcieńszych telefonów 5G na świecie.

W Polsce telefon wyceniony został na 2999 zł.

Poza X51 na rynek europejski po raz pierwszy trafią także charakteryzujące się dużą wydajnością baterii smartfony Vivo średniej klasy z serii Y: Y70, Y20s i Y11s. Wraz z nimi do sprzedaży zostaną wprowadzone firmowe akcesoria do telefonów, m.in. bezprzewodowe słuchawki.

"Bardzo się cieszymy, że wchodzimy do Europy, możemy oficjalnie się przedstawić i wprowadzić naszą pierwszą linię produktów na rynki europejskie. Bieżący rok był bardzo trudny dla wszystkich - ludzi i firm na całym świecie. Wiele zdążyło się zmienić. Przed rozpoczęciem prac projektowych zasięgnęliśmy opinii 9000 konsumentów z całej Europy, by dowiedzieć się, jak smartfony wpisują się w ich codzienne życie. Oczekiwania były jasne - jako najważniejsze elementy wskazywano baterię, aparat i design telefonu. I dokładnie to zapewnimy" - powiedział Denny Deng, wiceprezes Vivo i prezes europejskiego oddziału firmy.

Marka smartfonów Vivo powstała w 2011 roku w chińskim mieście Dongguan. Dzisiaj jest jednym z pięciu największych producentów smartfonów na świecie, z dużym udziałem na rynkach azjatyckich, jak Chiny, Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej. Koncern znany jest z eksperymentowania z funkcjonalnościami - był m.in. pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie wyświetlaczy z czytnikiem linii papilarnych czy wysuwanych aparatów do selfie Vivo NEX.

Firma Vivo otworzyła swoje europejskie biura w listopadzie ubiegłego roku z centralą w Dusseldorfie.