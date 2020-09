SMIC wpisany na czarną listę resortu handlu USA

Największy chiński producent czipów komputerowych, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), został wpisany na tzw. czarną listę resortu handlu USA. W praktyce oznacza to, że amerykańskie firmy chcące handlować ze SMIC będą potrzebowały licencji.

Wskutek wpisania na tzw. czarnej liście największy producent podzespołów w ChRL znalazł się w gronie ponad 300 objętych sankcjami chińskich firm, które resort handlu USA uznał za "zagrażające bezpieczeństwu narodowemu USA". Wcześniej umieszczono na niej m.in. największego chińskiego dostawcę sprzętu telekomunikacyjnego, Huawei Technologies.

SMIC, podobnie jak i inni dostawcy podzespołów, w dużej mierze uzależnia swoją produkcję od komponentów z USA. Tymczasem nałożone przez Waszyngton sankcje oznaczają, że firmy, z którymi dotychczas handlował koncern, będą teraz potrzebowały specjalnej licencji na eksport technologii do Chin. Może to utrudnić, a nawet zablokować dostęp do niezbędnych dla utrzymania produkcji części.

Jak donoszą media ekonomiczne, w tym dzienniki "Financial Times" oraz "The Wall Street Journal", resort handlu USA uznał, że "eksport na rzecz SMIC i jego podwykonawców może wiązać się z ryzykiem, że wysłany sprzęt wykorzystany zostanie przez siły militarne ChRL". Koncern zaprzeczył tym zarzutom, a jego rzeczniczka zapewniła, że firma "nie ma żadnych związków z chińską armią, nie produkuje też sprzętów wykorzystywanych w operacjach militarnych".

SMIC jest największym chińskim producentem czipów komputerowych. Koncern ma osiem działających fabryk, jedną w budowie i kolejne w planach. 45 proc. udziałów firmy należy do rządu w Pekinie.