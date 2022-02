Smok ostrzega o smogu w Warszawie

Olbrzymi smok pojawił się na ekranach w centrum Warszawy. Ostrzega warszawiaków przed niewidocznym, groźnym dla zdrowia smogiem. Im jakość powietrza jest gorsza, tym dym wokół smoka staje się gęstszy.

Na wielkich ekranach przy hotelu Marriott pojawiła się nietypowa animacja 3D. Ogromny smok ostrzega o złej jakości powietrza. Dzięki połączeniu animacji 3D z danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym dym wokół smoka gęstnieje wraz z rosnącym poziomem pyłów zawieszonych.

"Pomysł opierał się na przedstawieniu istoty, której zmysły są znacznie bardziej wyczulone niż ludzkie i pozwalają jej szybciej wykryć niewidzialne dla nas zagrożenie" - wyjaśnił dyrektor operacyjny Screen Network, firmy odpowiedzialnej za stworzenie akcji Damian Rezner.

Smog to zagrożenie, którego często nie widać, a realnie wpływa na nasze zdrowie. Drapanie w gardle, kaszel czy trudności z oddychaniem, to objawy, z którymi musimy mierzyć się przez zanieczyszczone powietrze. "Te dolegliwości doskwierają także smokowi. Choć zadymiona przestrzeń, to jego środowisko naturalne, nawet on nie czuje się dobrze. Rozdrażniony zieje ogniem, a dzięki wyostrzonemu zmysłowi węchu może szybciej wyczuć złą jakość powietrza i ostrzec osoby w pobliżu ekranu" - przekazała Screen Network.

"To akcja nastawiona na podnoszenie świadomości o tym, jak często jesteśmy narażeni na działanie smogu, choć często nie jesteśmy nawet tego świadomi" - powiedział Damian Rezner. "Zależało nam, żeby rozwiązanie było nie tylko efektowne, ale również użyteczne dla osób przebywających w przestrzeni miejskiej" - dodał.