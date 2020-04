SMS-owe zezwolenia na wyjścia z domu w rosyjskim Tatarstanie

W Tatarstanie, republice wschodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, władze wprowadziły system wiadomości SMS z zezwoleniem na wyjście z domu np. do lekarza lub urzędu. Nie dotyczy to zwykłych wyjść do sklepu, z psem i wyrzucenia śmieci. Chodzi o walkę z epidemią.

Jak podał w środę rosyjski dziennik rządowy "Rossijskaja Gazieta", działanie tego systemu zatwierdziły w rozporządzeniu władze regionalne. Ma to pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego chorobę Covid-19.

Mieszkańcy powinni wysłać swoje dane osobowe i adres pobytu SMS-em pod bezpłatny numer telefoniczny. W odpowiedzi otrzymują indywidualny kod rejestracji. Następnie pod ten sam numer należy wysłać SMS o treści "CEL" i dodać cel wyjścia z domu. W odpowiedzi nadchodzi wiadomość zawierająca indywidualny kod, z danymi o czasie działania zezwolenia. Dopiero wtedy można wyjść na zewnątrz.

Zezwolenie jest potrzebne po to, by - na przykład - pojechać do sądu, urzędu, banku czy na pocztę. Konieczne jest też, aby zawieźć dziecko do szkoły, udać się z wizytą lekarską, pojechać na pogrzeb, albo by wyjechać na daczę czy zawieźć krewnym niezbędne produkty. Osoby, które chodzą do pracy, muszą mieć zaświadczenie od pracodawcy.

SMS-y i zezwolenia nie są potrzebne w razie konieczności pilnej pomocy lekarskiej, wyjścia do najbliższego sklepu czy apteki, spaceru z psem i wyniesienia z domu śmieci.

Z Moskwy Anna Wróbel