Snapchat rośnie w czasie pandemii

W czasie pandemii liczba aktywnych dziennych użytkowników aplikacji Snapchat wzrosła o 18 proc., co oznacza, że z komunikatora korzystało codziennie ok. 249 mln osób. O ponad połowę wzrosły także dochody firmy, które wyniosły 679 mln dolarów.

Zdaniem firmy Snap, do której należy aplikacja, użytkowników przyciągnęły nowe funkcjonalności, takie jak obsługa rzeczywistości rozszerzonej (AR), usługi premium czy też możliwość relacjonowania lub śledzenia niektórych wydarzeń, w tym sportowych, na żywo.

Umożliwiający wysyłanie zdjęć i kilkunastosekundowych filmików komunikator największą popularnością cieszy się wśród młodych użytkowników. Z wewnętrznych danych firmy wynika, że ze Snapchata korzysta już niemal 90 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wieku 13-24 lat, czyli przedstawicieli tzw. pokolenia Z. Dla szerszego przedziału 13-34 lat mowa o ok. 75 proc. internautów w USA i ponad 60 proc. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i Australii.

Według firmy Snap to zwłaszcza młoda społeczność i nowe usługi Snapchata przyciągnęły do platformy reklamodawców, których udział w serwisie wzrósł w czasie pandemii o 23 proc. Firma zainteresowanie branży tłumaczy także tym, że w związku z globalnym kryzysem marki i organizacje musiały na nowo przekalkulować środki wydawane na reklamę i wolały zainwestować pieniądze w serwisy stabilne i "podzielające ich wartości biznesowe". Snapchatowi pomóc mogły również lipcowy bojkot Facebooka, kiedy to największe światowe marki wycofały z platformy Marka Zuckerberga swoje reklamy w proteście przeciwko niewystarczającej moderacji treści i braku zdecydowanej reakcji na mowę nienawiści, i problemy TikToka z amerykańską administracją rządową grożącą zablokowaniem usługi w kraju.