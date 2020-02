Snapchat testuje nowy wygląd aplikacji i nadaje jej newsowy charakter poprzez integrację z nagłówkami najświeższych informacji - podał serwis The Verge. Obecnie testy nowego wyglądu komunikatora prowadzone są na dwóch grupach użytkowników programu.

Pierwsza zmiana w projekcie Snapchata obejmuje rozbudowę sekcji informacyjnej, w której mają być wyświetlane nagłówki artykułów m.in. z dzienników "Wall Street Journal" czy "Washington Post". Na ekranie "Dzieje się teraz" (Happening Now) użytkownik będzie mógł zapoznać się z najnowszymi wiadomościami, a także rozwinąć je z nagłówka do widoku pełnoekranowego. Treści mają być dobierane przez pracowników specjalnego, odpowiedzialnego za to zespołu.

Druga zmiana dotyczy interfejsu komunikatora, który ma zawierać pięć ekranów zamiast trzech oraz zostać uzupełniony o pasek nawigacyjny. Zdaniem przedstawicieli firmy Snap, która jest właścicielem Snapchata, nowy interfejs ma pozwolić użytkownikom na większą innowacyjność w korzystaniu z aplikacji i zachęcić do podejmowania większej liczby interakcji z treściami na Snapchacie.

Serwis Business Insider zwraca uwagę, że to nie pierwsza zmiana w wyglądzie aplikacji. Poprzedni interfejs użytkownika, który przez osoby korzystające ze Snapchata uznawany był za bardzo nieprzyjazny, został już zmodyfikowany decyzją szefa spółki Evana Spiegla w 2017 roku.

Jednak zmiana nie została dobrze przyjęta przez użytkowników Snapchata. Firma poinformowała wówczas, iż straciła 2 proc. z ogółem 191 mln osób korzystających z aplikacji, a ponad milion użytkowników podpisał się pod petycją mającą skłonić firmę do cofnięcia zmian.