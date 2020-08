SoftBlue wchodzi na rynek z urządzeniem na koronawirusa

SoftBlue opracował prototyp urządzenia do higieny rąk, który nazwał Covid-Watch i rozpoczyna produkcję na skalę masową. Jest to urządzenie elektroniczne, które monitoruje czas mycia dłoni i odmierza czas 30 sekund, który zgodnie z zaleceniami wirusologów jest czasem wskazanym do skutecznej i prawidłowej higieny dłoni - poinformowała spółka.

- SoftBlue nie jest typową marką z sektora IT. Wykorzystując nasze doświadczenie techniczne, od lat koncentrujemy się na komercjalizacji badań naukowych w służbie społeczeństwu. W naszych laboratoriach realizujemy interdyscyplinarne projekty w obszarze elektroniki, teleinformatyki i programowania- mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue.