SoftBlue zwiększa dziewięciokrotnie przychody

SoftBlue, technologiczna spółka z rynku NewConnect, wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6,4 mln zł. Były one ponaddwukrotnie wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W samym drugim kwartale przychody osiągnęły wartość 3,6 mln zł. To aż dziewięciokrotny wzrost w ciągu roku.

Oferta publiczna za 10 mln zł

Zgodnie z obraną strategią, SoftBlue koncentruje się na rozwoju szerokiego wachlarza produktów w ramach oferty IoT. Jest to możliwe dzięki przeprowadzonej w lutym 2021 roku ofercie publicznej, w ramach której do spółki wpłynęło ponad 10 mln zł. Lwią cześć pozyskanych środków firma przeznacza przede wszystkim na rozwój i marketing projektów IoT.SoftBlue od lat bierze udział w programach mających na celu wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności w Polsce. W kwietniu firma otrzymała istotną z punktu widzenia prowadzonej działalności decyzję Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji o dofinansowanie projektu „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych". Został on zakwalifikowany do dotacji w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń. Wartość projektu to 0,6 mln zł, dofinansowanie wyniosło blisko 0,4 mln zł.Obecnie bydgoska spółka tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. 6 sierpnia otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.SoftBlue to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT.Dział Badań i Rozwoju firmy prowadzi działania nakierowane na ochronę środowiska. Spółka opracowała m.in. autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.W listopadzie 2020 roku firma uzyskała certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert. Dokument obejmuje wykonanie usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.Spółka jest właścicielem firmy easyCALL.pl, świadczącej szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych. Od 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.