Solar Orbiter wystartował, by sfotografować bieguny Słońca

9 lutego wystartował Solar Orbiter. Europejsko-amerykański pojazd ma przed sobą nietypową misję. Wykona obserwacje do tej pory mało zbadanych biegunów Słońca.

How will #SolarOrbiter work in sync with @NASA 's #ParkerSolarProbe to maximise the scientific insights: pic.twitter.com/qVW87ttosB

Blisko 1000 osób, naukowców i inżynierów z Europy i ze Stanów Zjednoczonych pracowało nad Orbiterem. Start był nietypowy także z innego powodu. Wyniesienie satelity z niecodzienną misją pozwoliło obserwować go dłużej niż inne starty. Rakietę można było obserwować aż 4 minuty, nim zniknęła na nocnym niebie. Na Florydzie zebrał się, by obserwować start, znaczny tłum. W 90 minut po starcie NASA ogłosiła, że procedura się powiodła i Solar Orbiter bez przeszkód udał się w stronę Słońca z rozłożonymi skrzydłami fotowoltaicznymi, które teraz zapewnią jego silnikom napęd.Czytaj też: Krok w stronę komercjalizacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Rakietą nośną dla Orbitera była konstrukcja Atlas V. Sam satelita to skrzynia o wadze 1800 kg. Minie w grudniu tego roku Venus, by w przyszłym roku skorzystać z grawitacji Ziemi i wejść na ostateczną drogę w stronę Słońca. Badania zaczną się na dobre w 2021 roku. Pierwsze orbitowanie wokół Słońca będzie miało miejsce w 2022. Później co pół roku satelita będzie nad i pod Słońcem, by badać bieguny gwiazdy.W najbliższym punkcie swojej orbity Solar Orbiter będzie około 42 milionów km od Słońca. Praktycznie równie blisko co Merkury.Naukowcom zależy na zbadaniu biegunów gwiazdy, bo do tej pory nie udało się ich sfotografować. Takie zdjęcia przesłane na ziemię mogą posłużyć do wymodelowania biegunów z większa dokładnością, niż zrobiono to do tej pory. AP w komentarzu podkreśla, że tylko takich danych brakuje, by wykonać pełny model 3D Słońca i jej aktywności.