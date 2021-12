Sonda Mars Express przeprowadziła eksperyment związany z Fobosem

Badacze zastosowali nietypową technikę do zbadania oddziaływań marsjańskiego księżyca Fobosa z wiatrem słonecznym. Europejska sonda Mars Express w pobliżu tego obiektu wykonywała nie tylko prawdziwe, ale także udawane manewry – poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Wiatr słoneczny to strumień cząstek poruszających się od Słońca i wypełniających Układ Słoneczny. Księżyc naszej planety nieustannie odbija te cząstki.

Podobną sytuację "rozpraszania wstecznego" naukowcy spodziewali się zobaczyć także przypadku Fobosa - małego księżyca planety Mars.

Oba księżyce są skaliste, nie mają pola magnetycznego, ani atmosfery i krążą wokół planet typu ziemskiego w wewnętrznej części Układu Słonecznego.

Teoria i praktyka

Laboratorium na Marsie

- To tak, jakbyśmy przeprowadzili rodzaj eksperymentu laboratoryjnego na Marsie. Udawane przeloty pozwoliły nam zbadać, w jaki sposób sonda Mars Express sama z siebie wpływa na wiatr słoneczny, w nieco bardziej kontrolowanym środowisku - wskazuje Mats Holmström ze Szwedzkiego Instytutu Fizyki Kosmicznej (IRF), współautor badań i kierownik naukowy instrumentu ASPERA-3 pracującego na pokładzie sondy kosmicznej, wykorzystywanego do obserwacji cząstek.



Wynik: udawane przeloty nie spowodowały oznak, iż sonda rozprasza nadlatujące cząstki wiatru słonecznego, co oznacza, że zaobserwowany w 2008 i 2016 roku efekt był faktycznie generowany przez Fobosa.



Nadal jednak nie wiadomo dlaczego Fobos zachowuje się inaczej niż Księżyc w przypadku interakcji z wiatrem słonecznym. Hipotez jest kilka - być może procesy te zachodzą w innych skalach przestrzennych albo czasowych niż są możliwe do obserwacji przez sondę, albo może na Fobosie jednak występuje pole magnetycznie, ewentualnie przyczyną mogą być też różnice w składzie powierzchni.