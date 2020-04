Sony będzie produkować respiratory

Japoński konglomerat elektroniczno-rozrywkowy Sony dołączy do grona firm produkujących respiratory - zapowiedziała spółka. Decyzja koncernu ma związek z rosnącą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Japonii - poinformowała w środę agencja Kyodo.

Przedstawiciele Sony przekazali, że Sony planuje wykorzystać do produkcji sprzętu medycznego należącą do korporacji fabrykę sprzętu medycznego w prefekturze Shizuoka, a także wytwórnię aparatów cyfrowych w prefekturze Aichi. Spółka uruchamia tam linie montażowe respiratorów oraz produkcję części. Docelowo zostanie wyprodukowanych od tysiąca do 2 tys. respiratorów w ciągu trzech miesięcy.

Sony Corp. nawiązała wstępnie współpracę z producentem sprzętu medycznego Acoma Medical Industry z siedzibą w Tokio. W dalszej perspektywie konglomerat planuje rozszerzenie współpracy również na inne firmy.

Jak odnotowała agencja Kyodo, wspierając produkcję respiratorów, Sony odpowiedziało na wezwanie japońskiego rządu, który wyraził obawę, że ze względu na rosnącą ilość zakażonych SARS-CoV-2 może zabraknąć sprzętu ratującego życie.

Rząd Japonii zapowiedział, że skróci proces zatwierdzania produkcji sprzętu medycznego z kilku miesięcy do kilku dni. To rozwiązanie ma pozwolić na dołączenie przedsiębiorstw z innych sektorów do grona wytwórców wyspecjalizowanego sprzętu leczniczego.