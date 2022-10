Sony chce wywąchać demencję

Wraz ze starzeniem się społeczeństw demencja i choroba Parkinsona stają się coraz większym wyzwaniem systemów zdrowia wielu państw. Sony pracuje nad nowym sposobem diagnozowania, który wykorzystywać będzie zmysł węchu.

Według badań prowadzonych przez koncern jedną z wczesnych oznak zarówno demencji, jak i choroby Parkinsona jest przytępienie zmysłu powonienia. Dokładny test węchu mógłby więc zapewnić wczesne wykrycie spadku funkcji neurologicznych, a tym samym podjęcie kroków zaradczych.

Sam pomysł nie jest nowy. Badania węchu są jednak mniej powszechne niż testy wzroku i słuchu. Wynika to z ich specyfiki. Przeprowadzenie takiego badania wymaga przygotowania odorantów, jak również dedykowanego pomieszczenia lub urządzenia dezodorującego, które przed kolejnym badaniem trzeba wywietrzyć.

Rozwiązaniem tych problemów ma być opracowany przez Sony system Tensor Valve. Ma on umożliwić aparaturze badawczej łatwą kontrolę odorantów oraz izolację silnych zapachów. Kolejną zaletą ma być szybka eliminacja aromatów. Samo badanie trwałoby od pięciu do dziesięciu minut, zaś wyniki będą podawane w skali od 1 do 8.

Sony chce wprowadzić urządzenie na rynek wiosną przyszłego roku. Początkowo będzie to bardziej sprzęt badawczy niż medyczny używany w codziennej praktyce. Szybkiemu upowszechnianiu się urządzenia nie będzie sprzyjać cena, szacowana obecnie na 2,3 mln jenów (75 tys. zł).

Zastosowania systemu Tensor Valve nie będą się ograniczać tylko do medycyny. Osamu Hajimoto, wiceprezes Sony ds. nowych przedsięwzięć i rozwoju technologii, widzi możliwe zastosowania w biznesie rozrywkowym. Jak łatwo się domyśleć chodzi najprawdopodobniej o gry zapachowe. W podobną stronę zmierza inny japoński wynalazek Taste the TV (TTTV). To urządze może z kolei imitować smaki jedzenia widzianego na ekranie. Oprócz oczywistych zastosowań w branży gastronomicznej, czy telewizji kulinarnej, zespół twórców TTTV kierowany przez prof. Homeia Miyashitę z Uniwersytetu Meiji w Tokio myśli już o grach degustacyjnych.