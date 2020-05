Sony opracowało czujniki obrazu z wbudowanym procesorem sztucznej inteligencji

Japoński konglomerat Sony opracował nowe czujniki obrazu z wbudowanym procesorem sztucznej inteligencji (AI). Każdy taki czip zależnie od potrzeb będzie zdolny do pełnienia różnorodnych zadań, od czytania kodów kreskowych po monitorowanie zmęczenia kierowcy.

Wymieniane przez spółkę potencjalne zastosowania urządzeń wykraczają poza obecny standard technologii rozpoznawania obrazu w smartfonach i wskazują na zastosowania komercyjne, m.in. w sklepach oraz w produkcji pojazdów, a także (ze względu na możliwość szacowania liczebności zgromadzeń) do celów władz miejskich, organizatorów wydarzeń masowych oraz służb porządkowych.

Wszystkie opisywane przez japoński konglomerat funkcje mają być obsługiwane przez ten sam zintegrowany układ podzespołów, obejmujący procesor sztucznej inteligencji oraz czip do rozpoznawania obrazu. Ma to pozwalać na pozyskiwanie i przetwarzanie danych w pełni lokalnie, bez potrzeby przesyłania ich na zewnętrzne serwery chmurowe. Sony podkreśla, iż oznacza to brak opóźnień transferu i mniejsze zużycie energii. Powinno to również zwiększyć bezpieczeństwo danych i uniezależnić pojazdy i urządzenia wyposażone w nowe czujniki od dostępu do sieci.

Zdaniem obserwatorów rynku zapowiedzi Sony sygnalizują chęć uniezależnienia się producenta elektroniki od nasyconego rynku smartfonów, który był dotychczas głównym odbiorcą dochodowego oddziału czujników. Według informacji agencji Kyodo czujniki obrazu na potrzeby telefonów komórkowych odpowiadają za ok. 90 proc. przychodów oddziału Sony projektującego i produkującego podzespoły.

Jeszcze w środę koncern z tokijskiego Minato ogłosił, że liczy się ze spadkiem dochodowości działu w tym roku w obliczu konsekwencji pandemii dla branży sprzętu telekomunikacyjnego. W odpowiedzi na obserwowane trendy, Sony chce rozszerzyć udział czujników (w tym nowych zintegrowanych czipów AI) w oddziale produkcji podzespołów z 4 proc. obecnie do 30 proc. do końca marca 2026 r.