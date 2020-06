Sony przesuwa prezentację konsoli PlayStation 5

Amerykański koncern poinformował, że postanowił przesunąć planowany na 4 czerwca pokaz gier na konsolę PlayStation 5, argumentując, że "to nie czas na świętowanie". Powodem decyzji są trwające od kilku dni zamieszki w Stanach Zjednoczonych.

Godzinne wydarzenie zaplanowane zostało na czwartek 4 czerwca, koncern postanowił je jednak przesunąć na inny, bliżej nieokreślony termin. W wiadomości do swoich odbiorców na Twitterze Sony napisał: "Chociaż rozumiemy, że gracze na całym świecie są podekscytowani, żeby zobaczyć gry na PS5, to uważamy, że to nie jest dobry czas na świętowanie. W tej chwili chcemy się odsunąć na bok i pozwolić, by ważniejsze głosy zostały wysłuchane".

Decyzja firmy podyktowana jest trwającymi od kilku dni protestami i zamieszkami w Stanach Zjednoczonych, które wybuchły, kiedy wyszło na jaw, że w ubiegłym tygodniu podczas brutalnego zatrzymania przez policję w Minnesocie zmarł 46-letni Afroamerykanin George Floyd. Do sieci trafiło nagranie pokazujące, jak jeden z funkcjonariuszy przez kilka minut klęczy na szyi Floyda, kiedy ten skarży się, że nie może oddychać i błaga o życie. Sytuacja wywołała olbrzymie protesty w całym kraju przeciwko brutalności policji.

Wcześniej, także na Twitterze, koncern opublikował wpis z poparciem dla ruchu Black Lives Matter o treści: "Potępiamy systematyczny rasizm i przemoc wobec czarnoskórej społeczności. Będziemy kontynuowali naszą pracę na rzecz przyszłości, gdzie panuje empatia i równość, będziemy też stać po stronie naszych czarnoskórych twórców, graczy, pracowników, rodzin i przyjaciół".

Sony nie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na taki krok w związku z protestami. Także producent gier Electronic Arts przesunął zaplanowaną na wtorek prezentację gry Madden NFL 21 , a Google przełożyło premierę bety Androida 11.