Sony: PS5 nie będzie dostępne w sklepach stacjonarnych w dniu premiery

Konsola PlayStation 5 w dniu premiery nie będzie dostępna w sklepach stacjonarnych - ogłosił w czwartek producent urządzenia, japoński koncern Sony. Firma uzasadniła posunięcie zagrożeniem epidemiologicznym i chęcią zapobieżenia kolejkom do punktów sprzedaży.

Debiutująca w tym miesiącu konsola stacjonarna PlayStation 5 (PS5) to platforma do gier najnowszej, dziewiątej generacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera urządzenia na wybranych rynkach - w tym w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Korei Południowej - ma nastąpić 12 listopada. W pozostałych krajach, w tym w Polsce, oficjalne rozpoczęcie sprzedaży PS5 planowano na 19 listopada. W czwartek firma Sony podtrzymała te plany, jednak z zastrzeżeniem, że dotyczą one jedynie realizacji zamówień złożonych przez internet. Koncern tłumaczy to trwającą pandemią.

"W interesie bezpieczeństwa naszych graczy, sprzedawców i pracowników w obliczu COVID-19, potwierdzamy dziś, że cała sprzedaż (konsol PlayStation 5 - PAP) w dniu premiery będzie realizowana za pośrednictwem sklepów internetowych naszych partnerów" - napisał w czwartek na oficjalnym blogu PlayStation Sid Shuman, dyrektor ds. komunikacji marki w Sony Interactive Entertainment. "Gracze, którzy skorzystali z oferty przedsprzedażowej i zdecydowali się na odbiór w sklepie nadal powinni mieć taką możliwość w wyznaczonym terminie i w ramach obowiązujących wytycznych dot. bezpieczeństwa. Powinni jednak potwierdzić szczegóły ze swoim miejscowym sprzedawcą" - dodał.

Shuman w imieniu firmy zaapelował do fanów marki, by "nie planowali koczować ani ustawiać się w kolejce przed lokalnym sklepem w dniu premiery w nadziei, że kupią tam konsolę PS5". Jak zastrzegł, "w dniu premiery żadne urządzenia nie będą dostępne do nabycia w sklepach".

Jak wskazuje serwis Kotaku w swoim komentarzu do komunikatu firmy, tłumne wyczekiwanie przed sklepami przed premierą nowego urządzenia stało się elementem subkultury graczy i miłośników nowych technologii - szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Tych nawyków nie przełamał nawet wybuch pandemii. Wiosną tego roku klienci w Japonii ustawiali się w kolejkach, by zdążyć z zakupem konsol Nintendo Switch przed wprowadzeniem w tym kraju stanu wyjątkowego. Zarówno sklepy, jak i producent urządzenia byli krytykowani za stworzenie potencjalnie niebezpiecznych warunków - przypomina serwis.

W odróżnieniu od swojej poprzedniczki, PS4 - najpopularniejszej konsoli domowej ósmej generacji - nowa platforma Sony została wyposażona w szybki dysk SSD, który ma pozwalać na błyskawiczne ładowanie danych, a także procesor AMD Zen 2 i kartę graficzną Radeon RDNA 2 umożliwiające obsługę wideo w jakości 8K oraz technologii śledzenia promieni (ang. ray tracing). Głównym konkurentem PS5 jest produkowana przez Microsoft platforma sprzętowa Xbox Series X - następca Xbox One.