Sony z 57-proc. spadkiem zysków za IV kw.; nie podano prognoz

W raporcie finansowym za zakończony w marcu kwartał rozliczeniowy firma Sony zgłosiła 57-proc. spadek zysków. Miało to związek z trwającą epidemią Covid-19, przez którą firma odmówiła także podania prognoz na trwający rok – podała w środę agencja Reutera.

Zysk operacyjny w wysokości 35,45 mld jenów (331 mln USD) za kwartał styczeń-marzec był o ponad połowę niższy od uzyskanych w tym samym okresie w ubiegłym roku 82,73 mld jenów. Wynik ten jest znacznie niższy od oczekiwań analityków, którzy przewidywali średnio 73,77 mld jenów - wynika z danych Refinitiv.

Kryzys Covid-19 znacząco osłabił popyt na produkty koncernu, m.in. smartfony, przetworniki obrazu, aparaty czy telewizory. Niepewność co do skali wpływu gospodarczego koronawirusa sprawia także, że trudno jest ocenić sprzedaż elektroniki w dalszej części 2020 r. W niektórych zakładach firmy praca została wstrzymana, a poszczególne rządy krajów wprowadziły długotrwałe epidemiczne środki zaradcze wpływające na interesy spółki.

Zysk operacyjny za cały rok rozliczeniowy wyniósł 845,46 mld jenów, co stanowi spadek o 5,5 proc. w porównaniach rok do roku. Jeszcze w 2018 i 2019 r. firma notowała zaś kolejne rekordy rentowności.

Pandemia miała według szacunków japońskie firmy pomniejszyć roczne zyski o ok. 68,2 mld jenów, z czego 35,1 mld stracił dział elektroniki konsumenckiej.

Liczne nakazy pozostania w domach zaowocowały jednak pozytywnym wpływem w wysokości ok. 2,8 mld jenów na wyniki działu gier wideo Sony. Oddział ten zgłosił niższy od spodziewanego, 28-proc. spadek zysków za IV kw. rozliczeniowy. Sony podkreśliło, że nadal planuje premierę nowej konsoli do gier - PlayStation 5 (PS5) - pod koniec obecnego roku, co może dalej windować te wyniki - ocenił Reuter.

Dział przetworników obrazu był kolejnym motorem wzrostu przedsiębiorstwa, a Sony wskazało, że uważnie monitoruje obecne zmiany w segmencie smartfonów. Japońskie przedsiębiorstwo kontroluje ok. 51,5 proc. wartego 15 mld USD globalnego rynku przetworników obrazu. Zaopatruje w nie m.in. Apple oraz Huawei - wskazała firma Gartner.

Firma analityczna Omdia przewiduje, że w obecnym roku światowe dostawy smartfonów obniżą się o 13 proc., do poziomu 1,2 mld telefonów.