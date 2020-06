Sony zaprezentuje gry na PlayStation 5 w czwartek

Japoński koncern Sony w najbliższy czwartek zorganizuje online godzinny pokaz gier na nową konsolę PlayStation 5. Pierwotnie wydarzenie planowane było na 4 czerwca, zostało jednak przesunięte z powodu trwających w USA protestów po śmierci George'a Floyda.

Jak poinformowała spółka na profilu PlayStation na Twitterze, internetowa prezentacja pierwszych tytułów na konsolę nowej generacji odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 13 czasu pacyficznego (o godz. 22 w Polsce). Wydarzenie będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem serwisu streamingowego Twitch (Amazon) i platformy wideo YouTube (Google).

Chociaż czwartkowy pokaz ma być skoncentrowany głównie na grach wideo, godzinna prezentacja ma także pozwolić graczom także na wgląd w oprogramowanie przygotowane przez Sony w związku z planowaną na lato premierą nowej konsoli PS5.

Wydarzenie pierwotnie planowane było na czwartek 4 czerwca, Sony zdecydowało jednak o jego przesunięciu w związku z protestami i zamieszkami w Stanach Zjednoczonych, które wybuchły po tym, jak w następstwie brutalnego zatrzymania przez policję w Minnesocie zmarł 46-letni Afroamerykanin George Floyd.

W wiadomości do swoich odbiorców na Twitterze Sony napisało wówczas: "Chociaż rozumiemy, że gracze na całym świecie są podekscytowani, żeby zobaczyć gry na PS5, to uważamy, że to nie jest dobry czas na świętowanie. W tej chwili chcemy się odsunąć na bok i pozwolić, by ważniejsze głosy zostały wysłuchane". Koncern zapowiedział także, że przekaże milion dolarów na rzecz organizacji wspierających ruch Black Lives Matter.

Oprócz PS5 w tym roku na rynek trafić ma również konkurencyjna platforma do gier 9. generacji - nowa wersja konsoli Xbox (Microsoft).