Sony zyskało na pandemii, ale przewiduje całoroczny spadek

Japoński koncern elektroniczno-rozrywkowy Sony zakończył okres kwiecień-czerwiec 2020 r. zyskiem netto o ponad 50 proc. wyższym, niż w analogicznym okresie ub. roku. Mimo to spółka spodziewa się zakończyć rok fiskalny do marca 2021 r. słabszymi wynikami.

Zgodnie z ogłoszonym we wtorek sprawozdaniem konglomeratu za pierwszy kwartał bieżącego roku rozliczeniowego przychody Sony wzrosły o 2,2 proc. rdr. do 1,97 bln jenów (ponad 18,5 mld USD). Zysk operacyjny firmy zmalał o 1,1 proc. rdr. do 228,4 mld jenów (2,15 mld USD). Jak odnotowują światowe agencje, zarazem w okresie kwiecień-czerwiec koncern odnotował 53,3-proc. wzrost zysku netto rdr. do 233,25 mld jenów (ok. 2,2 mld USD).

Sony przypisuje wyjątkowo wysokie zyski netto w minionych miesiącach zwiększonemu popytowi na gry i zakupy w aplikacjach w okresie ograniczeń przemieszczania się związanych z wybuchem pandemii COVID-19. Firma jest wydawcą i producentem m.in. konsol domowych PlayStation oraz gier na tę platformę.

Pomimo dobrego rozpoczęcia roku fiskalnego koncern z Minato przewiduje, iż dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy do marca 2021 r. okaże się słabszy niż poprzedni. Całoroczna prognoza spółki mówi o 12,4-proc. spadku zysku netto do 510 mld jenów (4,8 mld USD).

Oddział rozrywki elektronicznej Sony przygotowuje się w tym roku do premiery platformy do gier nowej, dziewiątej generacji: PlayStation 5. Urządzenie ma się charakteryzować lepszą jakością grafiki i znacznie szybszym działaniem w porównaniu z PS4, obecnie najpopularniejszą konsolą domową na rynku. PS5 będzie konkurowało z platformą sprzętową amerykańskiego Microsoftu: Xbox Series X - również zapowiadaną na okres powakacyjny 2020 r.