SpaceX planuje załogowy lot kosmiczny jeszcze w maju

Pierwszy załogowy lot kosmiczny statku SpaceX został wyznaczony na 27 maja - poinformowała w piątek Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).

Statek kosmiczny Dragon w wersji załogowej zabierze dwóch amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

"27 maja NASA po raz kolejny wyśle z amerykańskiej ziemi amerykańskich astronautów na pokładzie amerykańskiego statku" - napisał na Twitterze administrator NASA Jim Bridenstine.

Na ISS polecą dwaj astronauci, Robert Behnken i Douglas Hurley, którzy przygotowują się do tej misji od lat. Start przewidziany jest z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie 27 maja o godzinie 16.32 czasu miejscowego; do celu mają dotrzeć po 24 godzinach. Obecnie na ISS jest Amerykanin i dwóch Rosjan.

Będzie to pierwszy lot z USA od prawie 10 lat. Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców NASA została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na ISS. Wymiana członków załogi stacji realizowana była wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.



SpaceX to firma należąca do miliardera Elona Muska.