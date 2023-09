Spalinowy napęd dla minirobotów wydajniejszy od elektrycznego

"Wybuchowe" mikrosiłowniki napędzane metanem mogą dostarczyć robotom wielkości owadów znacznie więcej energii niż napęd elektryczny - informuje „Science”.

Małe roboty wielkości owadów, opisane w artykule, mogłyby znaleźć różnorodne zastosowania, od eksploracji środowisk wysokiego ryzyka, po opiekę zdrowotną. Ograniczeniem są jednak istniejące technologie elektrycznych mikrosiłowników. Napędzają je źródła zasilania o niskiej gęstości energii, takie jak akumulatory, są też w stanie wytwarzać jedynie niewielkie siły mechaniczne. Wyzwania te dodatkowo pogłębiają straty wydajności spowodowane miniaturyzacją podzespołów. Im mniejsze źródła energii i siłowniki, tym niższa moc wyjściowa i ładunek użyteczny robotów.

Dlatego naukowcy poszukują bardziej wydajnych sposobów zasilania małych robotów. Paliwa chemiczne mogą mieć gęstość energii wielokrotnie większą niż w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, jednak trudno było opracować siłowniki, które potrafią przekształcić energię chemiczną w pracę mechaniczną.

Dr Cameron Aubin i jego współpracownicy z Cornell University (USA) zbudowali lekki, miękki mikrosiłownik wykorzystujący spalanie paliw węglowodorowych. Waży on zaledwie 325 miligramów, posiada komorę spalania wykonaną techniką druku 3D, elastomerową membranę, parę elektrod i rurkę do wtrysku paliwa. Metan w komorze spalania zapala się pod wpływem iskry z elektrod, co powoduje rozszerzanie się elastomerowej membrany siłownika.

Podczas odprowadzania gazów spalinowych, membrana cofa się, odwracając cykl. Siłownik osiągnął przemieszczenie 140 proc., działał przy częstotliwościach większych niż 100 Hz i generował siły większe niż 9,5 niutona. Aby zademonstrować możliwości siłownika, twórcy wbudowali go w czworonożnego robota wielkości owada, który był w stanie zwinnie poruszać się po różnych powierzchniach, pokonywać przeszkody pełzając i skacząc, a także przenosić ładunek stanowiący 22-krotność własnej masy.