Spawanie wspólnie z robotem. W branży jest miejsce na spore oszczędności

- Widzimy zainteresowanie rozwiązaniami usprawniającymi procesy technologiczne, a przede wszystkim wprowadzającymi oszczędności. Inwestowanie w automatyzację i robotyzację ma przyszłość - mówi w rozmowie z WNP.PL Maciej Hetmańczyk, szef polskiego biura firmy Migatronic.

Brak rąk do pracy wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych.

Przemysł przyszłości stawia na automatyzację i robotyzację.

Człowiek i współpracujący z nim robot to współczesna wizja w branży spawalniczej.

Spawalnictwo to bardzo innowacyjna branża. Dlaczego jest tak ważna w ramach strategii Przemysłu 4.0?

- Migatronic jest producentem urządzeń spawalniczych do spawania łukowego. Produkujemy urządzenia do spawania półautomatycznego Mig/Mag, czyli elektrodą topliwą w osłonie gazów technicznych, TIG do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych oraz MMA, czyli urządzeń do spawania elektrodą otuloną.

Maszyny wytwarzane są w Danii od 1970 roku w miejscowości Fjerritslev. Od początku naszej działalności dostarczyliśmy klientom na całym świecie ponad 700 tysięcy urządzeń spawalniczych.

Oprócz tego, że cała produkcja odbywa się w duńskich zakładach, to dodatkowo mamy drugą spółkę, która zajmuje się opracowaniem zautomatyzowanych aplikacji spawalniczych. Jej zadaniem jest tworzenie dedykowanych rozwiązań dla klientów wykorzystujących technologię spawalniczą w liniach produkcyjnych.

Coboty i coWelder zdominowały rynek

Jeżeli chodzi o seryjne produkty, powiedzmy umownie - przeznaczone dla wszystkich, to jest wiele zestawów dostosowanych do oczekiwań rynku. Przy czym warto powiedzieć, że rynek w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, jest bardzo konkurencyjny.

Migatronic około pięciu lat temu opracował urządzenie, które ułatwia proces spawania i kiedy na rynku powszechnie pojawiły się roboty współpracujące - tak zwane coboty - postanowiono o stworzeniu stanowiska, które będzie, umownie mówiąc, samo spawało. Tak powstało stanowisko coWelder.

Robot współpracujący dzieli przestrzeń roboczą z operatorem. Co tu było innowacyjne? To, że jako pierwsi wdrożyliśmy rozwiązanie w pełni certyfikowane CE. Stanowisko po odpowiedniej konfiguracji pod potrzeby klienta jest - z jednej strony - bezpieczne dla użytkownika w codziennej pracy, a z drugiej strony - wykonuje powtarzalne czynności wymagające idealnej precyzji spawania.

Czyli operator urządzenia spawalniczego jest cały czas wspomagany przez automat?

- Dokładnie tak się dzieje. Migatronic rozpoczął produkcje urządzeń spawalniczych, które w pierwszym etapie były przeznaczone do spawania ręcznego.

Od pewnego czasu dysponujemy rozwiązaniami zautomatyzowanymi, które pracują niezależnie od człowieka. Operator jest poza strefą pracy automatów i robotów.

Dostrzeżono także jeszcze taki obszar, który nazwałbym pośrednim. Rzecz dotyczy przyspieszenia pracy w cyklu produkcyjnym. Nie zawsze bowiem potrzeba w pełni automatyzować pracę i sięgać po kosztowne roboty wielozadaniowe.

Mowa jest o detalach, których produkcji po prostu nie opłaca się w pełni automatyzować. Elementy średnio i mało seryjne czy wręcz jednostkowe wyroby musiałyby wówczas kosztować bardzo dużo.

Stąd pomysł na stanowisko spawalnicze, które obsługiwane jest przez operatora, który wyłącznie wkłada elementy do oprzyrządowania, a sam proces spawania odbywa się automatycznie. Robot jest powtarzalny, idealny w kwestii jakości. Operator nie jest narażony na łuk spawalniczy, ponieważ w trakcie samego procesu spawania może być poza bezpośrednim stanowiskiem pracy. Jest oddzielony parawanem lub po prostu przebywa w bezpiecznej odległości.

A jaki jest stopień zaawansowania coWeldera w przemyśle?

- Początkowo z tego rozwiązania korzystali klienci, którzy produkowali części do maszyn bądź producenci elementów rolniczych, czy też sprzętu medycznego.

Obecnie niemal w każdej dziedzinie przemysłu pojawia się zapotrzebowanie na automatyczne, powtarzalne, idealne jakościowo spawanie. Nawet drobne serie mogą być poddane takiemu rygorowi technicznemu. Samo ustawienie operacji odbywa się stosunkowo szybko i prosto, poprzez to, że ramię robota dostosowane jest do aplikacji spawalniczej poprzez odpowiednie oprogramowanie do spawania jak i dodatkowe narzędzia, ułatwiające sterowanie procesem programowania. Wykonanie w procesie kontrolowanego spawania spoiny łączącej elementy jest dużo szybsze i przede wszystkim tańsze.

Na polskim rynku jesteśmy obecni od 2007 i od tego czasu wiele firm skorzystało z naszych rozwiązań technicznych. Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie naszymi rozwiązaniami, gdyż nie jest tajemnicą, że wszyscy narzekają na brak rąk do pracy, zwłaszcza wykwalifikowanych spawaczy. My proponujemy rozwiązanie, w którym dane stanowisko pracy może obsługiwać operator. Jego wiedza na temat spawania może być stosunkowo mniejsza niż samego spawacza.

Czy potencjalne spowolnienie gospodarcze może skutkować ograniczeniem zamówień ze strony polskiego przemysłu?

- Z tego, co obserwujemy, widać zainteresowanie rozwiązaniami usprawniającymi procesy technologiczne, a przede wszystkim wprowadzającymi oszczędności.

Inwestowanie w automatyzację i robotyzację ma przyszłość. Mamy - obok specjalistycznych rozwiązań - także klasyczne urządzenia spawalnicze do spawania ręcznego. Migatronic także w tym segmencie rynkowym stawia na procesy ułatwiające pracę - czyli wspomniane urządzenia są zaawansowane technicznie, ale i jednocześnie przygotowane do prostej obsługi.

Samo urządzenie dzięki elektronicznym systemom pomocy sterowania podpowiada, jak ustawić proces spawania elementów. Chodzi o to, aby włączyć urządzenie, ustawić pod grubość materiału dany detal i rozpocząć pracę.

Mniejsze zużycie gazów oznacza duże oszczędności

Żeby jak najmniej poświęcać czasu na przygotowania, korzystając ze sprzętu, oferujemy innowacyjny system IGC - tak zwany inteligentny dobór gazu osłonowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużo gazów technicznych potrzebnych do spawania oraz zmniejszyć ilość CO2 uwalnianego do atmosfery.

System IGC pozwala zredukować nawet o połowę zużycie gazów, co dla klienta przekłada się na bardzo duże oszczędności. Urządzenie robi to w pełni synergicznie - w zależności od parametrów spawania.

Spawacz na stanowisku pracy ma ustawioną stałą wartość przepływu gazu i nie zmienia jej w trakcie procesu spawania, musiałby regulować przepływ przy każdej zmianie parametrów. Oczywiście tego nie wykonuje, ale wbudowany system w spawarce już może to za niego wykonać.