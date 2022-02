Specjalistka Białego Domu ds. cyberbezpieczeństwa i nowych technologii na konsultacjach w Polsce

Zwiększanie odporności na cyberataki i wsparcie dla Ukrainy były tematami rozmów zastępczyni doradcy prezydenta USA ds. cyberbezpieczeństwa i nowych technologii Anne Neuberger z przedstawicielami krajów wschodniej flanki NATO – poinformowały w czwartek kancelaria premiera i ambasada USA.

Jak przekazał Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu Janusz Cieszyński był w czwartek gospodarzem spotkania przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej z Anne Neuberger. "Celem narady była koordynacja działań państw regionu i USA, podejmowanych na rzecz przeciwdziałania możliwym cyberatakom w związku z sytuacją na Ukrainie" - poinformowała KPRM.

Jak dodano w komunikacie, "szybka i skuteczna wymiana informacji, szczególnie w przypadku incydentów dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz ścisła współpraca na poziomie technicznym i politycznym to najważniejsze wnioski" z rozmów z przedstawicielami Bułgarii, Czech, Litwy, Estonii, Polski, Rumunii i Słowacji.

"Jako grupa możemy zbudować techniczne wsparcie, a przez to wspólną odporność. To spotkanie jest bardzo potrzebne dla pogłębienia wzajemnego zaufania, dzięki któremu możemy być bardziej efektywni" - powiedziała cytowana w komunikacie KPRM Neuberger.

Dzień wcześniej w trakcie telefonicznego briefingu zorganizowanego przez Departament Stanu Neuberger zwróciła uwagę, że techniki informacyjne to główny element oddziaływania Rosji, stosowany w ostatniej dekadzie w Ukrainie, Estonii i Gruzji. Zadeklarowała gotowość do wymiany informacji, budowania zdolności przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wsparcie dla Ukrainy w przezwyciężaniu skutków incydentów cybernetycznych.

"Ścisła współpraca sojuszników i partnerów w celu skutecznej ochrony przed hakerami ma coraz większe znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - podkreśliła na Twitterze Ambasada USA odnosząc się do spotkania w KPRM.

Jak przekazała w komunikacie KPRM, Cieszyński zadeklarował gotowość do wsparcia partnerów wiedzą i doświadczeniem, wyraził nadzieję na kontynuacje spotkań. "Zachęcam do szybkiej i maksymalnie szerokiej wymiany wiedzy na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dobra jakość informacji pozwala sprawnie przeciwdziałać atakom" - podkreślił. "Warszawa jest otwarta i gotowa na koordynację działań krajów regionu zmierzających do zapewnienia cyberbezpieczeństwa - dodał minister.

Przedstawicielka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA spotkała się także z przedstawicielami służb i agencji cyberbezpieczeństwa polskiej administracji. Rozmawiano o bezpieczeństwie krajowym i sposobach wzmocnienia współpracy technicznej pomiędzy agencjami z Polski i USA. Podczas spotkania z przedstawicielami MSZ przedyskutowano m.in. sposoby wykorzystania środków budowy zaufania w ramach OBWE.