Spółka DataWalk zanotowała ogromną stratę. Zarząd mówi o braku doświadczenia

Spółka informatyczna DataWalk w 2022 roku miała przychody na poziomie skonsolidowanym przekraczające 33,3 miliony złotych wobec około 31 milionów rok wcześniej. Natomiast strata wyniosła 116,7 milionów złotych, podczas gdy w 2021 roku było to 1,6 miliona złotych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Spółka z branży informatycznej DataWalk w 2022 roku zanotowała przychody netto na poziomie skonsolidowanym 33,3 miliona złotych, a rok wcześniej było to 30,8 miliona złotych. Równocześnie znacząco wzrosła strata netto, która wyniosła prawie 117 milionów złotych, podczas gdy w 2021 roku strata przekroczyła 1,6 miliona złotych.

Przed kilkoma dniami, gdy spółka prezentowała wstępne, szacunkowe wyniki, do sprawy odniósł się prezes zarządu Paweł Wieczyński, który skomentował tę sytuację w następujący sposób: - Jesteśmy rozczarowani wynikami sprzedaży, które można przypisać głównie naszemu brakowi doświadczenia w dziedzinie Filed Engineering.

Zabrakło jednak wyjaśnień dotyczących bardzo dużej straty netto. W komentarzu dołączonym do ostatecznych wyników rocznych także trudno doszukać się odniesienia do przyczyn generowania strat.

Akcjonariusz DataWalk nadal czekają na wyjaśnienie przyczyn generowania ogromnych strat

- Zarząd grupy spodziewa się dalszego zwiększenia skali prowadzonej działalności, co powinno skutkować kilkudziesięcioprocentowym wzrostem przychodów w ujęciu rok do roku. Uwzględniając długie, czasem kilkuletnie i bardzo skomplikowane procesy sprzedażowe spółka aktualnie skupia się przede wszystkim na pracy z kluczowymi klientami w Ameryce i w Europie równocześnie kładąc duży nacisk na zwiększenie efektywności procesów i obsługi posprzedażowej. Emitent obserwuje wzrost popytu na oprogramowanie DataWalk, co potwierdza rosnąca liczba projektów w lejku sprzedażowym - czytamy w komunikacie spółki.

Czy lejek sprzedażowy pozwoli pozyskać nowych klientów i odwrócić złą passę?

Lejek sprzedażowy to działanie w oparciu o technikę zainteresowania potencjalnych klientów proponowaną ofertą sprzedaży.

DataWalk zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami analizy danych między innymi do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz monitorowania procesów biznesowych.

Fundusz inwestycyjny FGP Venture ma 22,89 procent akcji, Fundusze zarządzane prze Investors TFI 7,79 procent, a Nationale-Nederlanden PTE 5,93 procent.

Spółka notowana jest na GPW w Warszawie od 2012 roku.