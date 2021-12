Spółka eo Networks planuje przejęcia pod skrzydłami grupy Euvic

Firma eo Networks (pisownia oryginalna) zamierza zainwestować w latach 2022-2023 do 70 mln zł. Mają one pochodzić ze środków własnych, a także wpływów z nowej emisji akcji. Wokół spółki mają zostać skonsolidowane istniejące aktywa grupy Euvic z obszaru infrastruktury IT. Planowane są też akwizycje.