Spółka informatyczna ma duży portfel zamówień, nie wyklucza przejęć

Asseco Business Solutions na koniec pierwszego półrocza 2023 roku miała portfel zamówień o wartości około 300 milionów złotych. W najbliższych kwartałach nie wyklucza przejęć na rynku, skupia się także na rozwoju organicznym.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na bieżący rok ma wartość około 301 milionów złotych, podczas gdy rok temu to było 276 mln zł. Rentowność biznesu jest stabilna, oscyluje wokół poziomu około 23 procent.

- Backlog (portfel zamówień) na bieżący rok wynosi 88,9 procent ubiegłorocznej sprzedaży. Rok temu o tej samej porze to było 276 milionów złotych. Przypomnę, że prezentujemy w tym portfelu wszystkie zrealizowane przychody do końca pomiaru, czyli do końca pierwszego półrocza 2023 roku i wszystko, co mamy w podpisanych umowach do końca roku - poinformował wiceprezes Asseco BS Mariusz Lizon.

Według słów wiceprezesa Lizona spółka cały czas rozważa przejęcia, choć intensywność tych poszukiwań "nie jest ogromna, ale co roku jakąś ilość przypadków rozważamy, analizujemy. Jesteśmy otwarci na przejmowanie spółek, tylko musi to być kompatybilne do naszego biznesu, a przez ostatnie lata o to wszystko się rozbijało. Rozwój organiczny jest także w planach, a te dwie strategie rozwoju ze sobą nie konkurują" - powiedział.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco BS stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich firm oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

Po pierwszej połowie roku spółka miała 176,6 miliona złotych przychodów i wypracowała 39,8 miliona złotych zysku netto.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Asseco Enterprise Solutions, które ma 46,47 procent akcji, Fundusze Allianz Polska (13,66 procent) i Fundusze z grupy Nationale-Nederlanden ( 10,65 procent).

Spółka notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku.