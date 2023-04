Spółka niebawem zniknie z giełdy, a wyniki ma coraz lepsze

Grupa TIM, której nowym właścicielem ma zostać niebawem spółka z niemieckiej grupy Würth - Fega&Schmitt Elektrogroßhandel GmbH - zanotowała w marcu bardzo dobre wyniki sprzedażowe.

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM (największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce) ze sprzedaży netto towarów i usług wyniosły w marcu 2023 roku 136,8 mln zł, a w całym pierwszym kwartale 365,5 mln zł.

Marzec 2023 to drugi najlepszy miesiąc w historii spółki

W ujęciu rok do orku marzec 2023 okazał się gorszy od marca zeszłego roku (spadek sprzedaży o 22 proc. rok do roku). Mimo spadku w ujęciu rok do roku, miesięczne przychody spółki po raz drugi w historii przekroczyły 130 mln zł.

- Nie licząc marca 2022 roku, za nami najlepszy miesiąc w historii TIM-u. Byliśmy świadomi niezwykle wysokiej bazy sprzed roku, wynikającej w ogromnej części ze zmiany, na mniej korzystne, zasad rozliczania programu „Mój Prąd” oraz z dużej niepewności, jaka zapanowała na rynku po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wiedzieliśmy zatem, że wyrównanie, nie mówiąc o poprawieniu, rekordowych ponad 175 milionów złotych z marca 2022 roku nie wchodzi w grę - mówi Krzysztof Folta, prezes firmy TIM.

- Wyniki marca wskazują wyraźnie, że wykorzystujemy nasze istotne przewagi konkurencyjne. Coraz szersza oferta produktowa dostępna na TIM.pl w połączeniu z dużą aktywnością w rynku powodują, że stale rosnące grono klientów właśnie w TIM-ie odnajduje prawdziwe centrum elektrotechniki dla profesjonalistów - podsumowuje Krzysztof Folta.

Niemiecka grupa zamierza ogłosić wezwanie na akcje TIM

W zeszłym tygodniu wycena grupy TIM wzrosła dosłownie w kilka minut o ponad 220 mln zł, po tym niemiecka grupa Würth poinformowała, o zamiarze skupu wszystkich akcji i wycofaniu spółki z giełdy w Warszawie.

Spółka z niemieckiej grupy Würth - Fega&Schmitt Elektrogroßhandel GmbH - zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji TIM, największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce, po cenie 50,69 zł za walor. TIM jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku, a celem wezwania jest jej delisting, czyli wycofanie z obrotu giełdowego.

Obecnie grupa TIM jest wyceniana na warszawskiej giełdzie na 1,08 mld zł, a bieżąca cena akcji znajduje się poniżej poziomu potencjalnego wezwania (48,75 zł).