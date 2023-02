Spółka z głównego rynku giełdy podzieli się zyskiem

Walne zgromadzenie akcjonariuszy notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Synektik zdecydowało, by wypłacić w formie dywidendy 0,6 zł na akcję.







Akcjonariusze spółki podjęli decyzję, by na dywidendę przeznaczyć 1,45 mln zł z zysku i 3,67 mln zł z kapitału zapasowego. W sumie do udziałowców Synektika trafi 5,12 mln zł, co daje wypłatę 0,6 zł na jedną akcję. W 2022 roku spółka wypłaciła 0,45 zł dywidendy na akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 1 marca, dzień wypłaty na 9 marca 2023 roku.

Grupa Synektik działa w branży IT. Jest wyceniana na nieco ponad 300 mln zł, kurs jednej akcji na wtorkowym zamknięciu wyniósł 36,05 zł.