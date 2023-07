Spotify zdrożeje w wielu krajach. Co z polskimi użytkownikami?

Spotify jest jednym z gigantów streamingu, który zdecydował się podnieść koszt miesięcznej subskrypcji. Będą to pierwsze podwyżki płatnej subskrypcji, odkąd Spotify pojawił się na rynku amerykańskim w 2011 roku.

Gigant streamingu muzyki, który deklaruje, że ma około 500 milionów użytkowników na całym świecie, z czego 40 proc. to subskrybenci premium, ujawnił, że jego główny plan subskrypcji premium bez reklam wzrośnie z 9,99 dolarów miesięcznie do 10,99 dol. dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Plan Duo wzrośnie o 2 dolary, do 14,99 USD. Z kolei plany rodzinny i studencki podrożeją o 1 dolara miesięcznie - do 16,99 dol. w przypadku tego pierwszego i 5,99 dol. drugiego.

Podwyżka subskrypcji nie ograniczy się do rynku amerykańskiego, a Spotify potwierdza, że podniesie ceny na dziesiątkach rynków, w tym w większości Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii oraz w Ameryce Południowej i Środkowej, Azji i Oceanii.

Ceny za Spotify rosną w USA i w niektórych państwach europejskich, ale omijają Polskę

Firma nie podała jeszcze cen dla tych rynków, mówiąc, że osoby, których to dotyczy, zaczną od wtorku otrzymywać e-maile z potwierdzeniem nowych stawek. Jednak zaktualizowane ceny zaczęły pojawiać się na lokalnych stronach Spotify. Wygląda na to, że klienci ze strefy euro odnotują podwyżki w wysokości jednego euro w ramach indywidualnego planu premium, chociaż ceny już różnią się w zależności od regionu, więc nowa cena będzie zależeć od miejsca zamieszkania - na przykład w Finlandii wzrosła o 1 euro do 11,99 euro miesięcznie, podczas gdy we Francji wzrosła do 10,99 euro. Z drugiej strony Niemcy wydają się pozostawać bez zmian na poziomie 9,99 euro miesięcznie - czytamy w techcrunch.com.

W Polsce stawki za Spotify na razie pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nie pojawiły się, żadne informacje, że podwyżki mają dotyczyć polskiego rynku. Obecnie plan Premium dla użytkownika indywidualnego kosztuje w naszym kraju 19,99 zł, plan Duo wyceniono na 24,99 zł, plan Family wymaga płacenia 29,99 zł miesięcznie. Subskrypcja Spotify Premium Student kosztuje 9,99 zł - czytamy na stronie firmy.

W Polsce stawki za dostęp do subskrypcji Spotify pozostają nadal znacznie niższe niż na rynkach Europy Zachodniej i USA.