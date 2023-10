Spóźnieni, ale ambitni. Tak polski biznes inwestuje w technologie

Rośnie zainteresowanie polskiego przemysłu transformacją cyfrową i technologiami. Ale trzeba mocno stać na ziemi: większości firm daleko do Przemysłu 4.0.

Polska jest krajem technologicznie zapóźnionym, co jednak otwiera szerokie możliwości dla inwestycji w robotyzację i automatyzację.

83 proc. polskich firm (raport APA Group) zgadza się, że inwestycje w Industry 4.0 podnoszą konkurencyjność, ale tylko 25 proc. uważa, że transformacja cyfrowa jest konieczna do rozwoju i przetrwania.

Rosnąca międzynarodowa konkurencja i kooperacja z podmiotami dysponującymi najnowszym cyfrowym know how – wzmacniają motywację i zachęcają do inwestowania w technologie.

Fakt, że kraje, które zainwestowały w te technologie, szybko poradziły sobie z wyzwaniami związanymi ze skutkami pandemii, dodatkowo podkreśla ich znaczenie.

Cyfryzacja polskiego przemysłu to złożony proces – skomplikowany, trudny także dlatego, że przypadł na czas szczególnych zaburzeń, niestabilności, niepewności i głębokich przewartościowań w gospodarce i modelach biznesowych.

Niektóre z czynników – jak rosnąca międzynarodowa konkurencja i kooperacja z podmiotami dysponującymi najnowszym cyfrowym know how – wzmacniają motywację i zachęcają do inwestowania w technologie. Inne, jak zaburzenia w łańcuchach dostaw czy – do niedawna ostre – objawy kryzysu czipowego wstrzymują lub spowalniają te procesy.

Prawdziwe fabryki przyszłości w Polsce to nieliczne zakłady globalnych koncernów

– Firmy musiały wreszcie wdrożyć dostępne wcześniej rozwiązania, aby znacząco przekształcić sposób wykonywania pracy, włączając w to wykorzystanie rozwiązań chmurowych, integrację cyfrową między klientami, pracownikami, produktami i zakładami produkcyjnymi czy znaczne zwiększenie inwestycji w zakresie analizy i wizualizacji danych – mówi Aleksandra Józefaciuk z Accenture.

Jej zdaniem proces pozwolił zbudować przewagę nad tymi, którzy tego okresu nie wykorzystali jako okazji do cyfrowego skoku.

Wielkim obecnym, choć nie zawsze widocznym game changerem jest sam rynek, zmieniające się coraz szybciej, niekiedy radykalnie, potrzeby odbiorców czy modele konsumpcji i funkcjonowania gospodarki. Na poziom cyfryzacji wpływa także wiele inicjatyw „odgórnych”, takich jak konieczność zredukowania przez firmy śladu węglowego, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

I tak z jednej strony zwiększa się zainteresowanie nowymi technologiami i unowocześnianiem procesów produkcyjnych, a z drugiej – rzeczywistość nieco przewartościowuje podejście do tej sfery. Dziś liczy się nie tylko samo zwiększenie produkcji.

– Organizacja musi być bardziej elastyczna, móc szybciej reagować na nadchodzące zmiany – zauważa Ireneusz Borowski, country manager dla Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Dassault Systems.

Polska gospodarka w swoich segmentach wytwórczych jest – to powtarzająca się wśród ekspertów diagnoza – na etapie Przemysłu 3.0, czyli inwestowania w automatyzację i robotyzację. Nie można jednak pominąć tego etapu, jeżeli chcemy iść dalej. Wykorzystanie danych, komunikacja maszyn, ich autonomia zakotwiczona w poszerzających się możliwościach sztucznej inteligencji to już nie futurologia, ale wciąż rozwojowa perspektywa. Prawdziwe fabryki przyszłości w Polsce to nieliczne zakłady globalnych koncernów.

– Polska jest krajem technologicznie zapóźnionym, co jednak otwiera szerokie możliwości dla inwestycji w robotyzację i automatyzację – diagnozuje Artur Pollak, prezes APA Group.

Polski biznes jest ostrożny w inwestowaniu w technologie. Ufa rozwiązaniom sprawdzonym przez liderów

Około 83 proc. polskich firm, według raportu APA Group, zgadza się, że inwestycje w Industry 4.0 podnoszą konkurencyjność, ale tylko 25 proc. uważa, że transformacja cyfrowa jest konieczna do rozwoju i przetrwania.

– Stosunkowo niewielu decydentów w firmach przemysłowych, w porównaniu do średniej europejskiej, widzi w Przemyśle 4.0 i cyfrowej transformacji kluczowy czynnik umożliwiający wzrost i budowanie przewagi konkurencyjnej. Wynika to najprawdopodobniej z braku świadomości, wiedzy, a może wiary w praktyczne efekty wdrożeń w tym obszarze – komentuje Jakub Kaczyński, IoT Competence Center Director w Transition Technologies PSC.

W grę wchodzi zapewne także… ostrożność. Polski biznes wszechstronnie doświadczony (niegdyś i ostatnio), a przy tym niezwykle żywotny i sprawny, ufa rozwiązaniom przetestowanym przez większych i bogatszych. A wprowadza je w życie, kiedy wyczerpują się inne znane i sprawdzone w rynkowym boju możliwości skutecznego konkurowania.

Kuchnia polskiej cyfryzacji: to, co działa, przekonuje sceptyków i ostrożnych

A jednak nowe technologie w działających w Polsce firmach coraz częściej usprawniają proces produkcji, optymalizują koszty, przewidują awarię maszyny, pomagają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumenckim. Tym samym przekonują sceptyków, że to działa i że warto.

Cyfrowe technologie oparte na analizie danych i wsparte sztuczną inteligencją pomagają tworzyć na bieżąco scenariusze rozwoju sytuacji czy symulować koszty różnych rozwiązań, by pomóc zarządom podejmować właściwe decyzje, a załogom realizować produkcję w otoczeniu permanentnej zmiany.

Tyle w kwestii diagnoz i obserwacji, pora na przykłady z mainstreamu polskiego przemysłu – grona firm średniej wielkości.

- Od kilkunastu miesięcy pracujemy nad dużym projektem zintegrowanego planowania dla całego łańcucha dostaw i dopiero, kiedy go zakończymy i w pełni wdrożymy wskaźniki efektywności – KPI, będziemy mogli mówić o transformacji cyfrowej firmy i ogłaszać sukces. Te prace zostały przyśpieszone przez sytuację zewnętrzną, czyli pandemię i wojnę na Ukrainie. Przygotowanie się na trudne sytuacje i zwiększenie odporności na kryzysy to elementy strategiczne dla nas jako organizacji - zapewnia Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki Millano Group, firmy produkującej wyroby czekoladowe i współpracującej z partnerami z ponad 50 krajów na świecie, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin czy Australii.

Informatyka zarządcza, systemy zarządzania produkcją to fundament technologicznych zmian w zakładzie. Bez sprawnej organizacji dostosowanej do cyfryzującej się rzeczywistości inwestowanie w technologie kończy się zwykle rozczarowaniem.

W ostatnich trzech latach Amica inwestowała w linie produkcyjne, które mają zmniejszyć zaangażowanie czynnika ludzkiego. Teraz skupia się na wprowadzaniu nowego systemu SAP S/4HANA. Spółka przechodzi na nowy poziom firmowego IT wykorzystujący rozwiązania chmurowe. Trwająca od kilku lat wymiana systemów ma się zakończyć w 2027 roku.

Korzyści z narzędzi cyfrowych dostrzega i docenia również Krynica Vitamin. Spółka, która na krajowym gruncie może być przykładem popandemicznego przyspieszenia cyfrowego, zajmuje się rozlewem napojów znanych marek dla sieci handlowych i partnerów, z którymi współpracuje w ramach modelu B2B.

W ciągu dwóch lat firma dokonała technologicznego skoku, implementując nowoczesne rozwiązania usprawniające cały łańcuch wytwarzania produktu: WMS (Magazynowy System Informatyczny) obejmuje magazyn surowców i magazyn wyrobu gotowego, a MES (System Realizacji Produkcji) obszar odpowiedzialny za produkcję.

- Wskazałbym trzy kluczowe etapy, w których digitalizacja jest niezbędna. Po pierwsze: kontakt z klientem na poziomie zapytania ofertowego, tworzenia receptury i technologii, połączony z wyceną. Po drugie: cały proces produkcyjny – przyjęcie surowców do zakładu, wydanie ich na produkcję, kontrola zużycia, zwrot niewykorzystanych surowców do magazynu. Ostatnim odcinkiem jest zarządzanie produktem w magazynie wyrobu gotowego. Korzystamy m.in. z cyfrowej awizacji odbioru towaru. Cyfrowe systemy pozwalają kontrolować terminy przydatności do spożycia oraz daty handlowe, co jest niezwykle ważne w relacjach z kontrahentami - tłumaczy Mateusz Jesiołowski, członek zarządu Krynicy Vitamin.

Sztuczna inteligencja niesie zagrożenia i pułapki. Cyberbezpieczeństwo jest ważne

Możliwości sztucznej inteligencji i konieczność zapewnienia cyberbezpieczeństwa na różnych szczeblach działania to największe wyzwania dla branży IT i dla tych, którzy korzystają z jej usług, czyli... wszystkich.

AI budzi dziś tyle samo obaw, co nadziei. ChatGPT był pierwszym tak spektakularnym wejściem świata nauki do biznesu, zapoczątkował też szerszą dyskusję o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Popularność „generatywnej” sztucznej inteligencji ma też bez wątpienia walor edukacyjny – oswaja z technologią i pokazuje, jak może być użyteczna i jakie korzyści przynosi, o ile jest używana świadomie i z uwzględnieniem jej ograniczeń.

– Będziemy mieli bardzo mocny nacisk na wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Ludzie zaczynają to rozumieć, a przede wszystkim zaczyna to rozumieć biznes, który szuka pomysłu na optymalizację – mówi Maciej Niemir, kierownik Grupy Badawczej Informatyki w Poznańskim Instytucie Badawczym Łukasiewicz.

Zdaniem specjalistów warte uwagi jest wykorzystanie AI w systemach wewnątrz firm oraz w usługach, które te podmioty świadczą dla swoich klientów.

– Trend na razie jest wzrostowy, a jednocześnie wyłaniają się co rusz nowe zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w organizacjach. Z drugiej strony silniki sztucznej inteligencji czy machine learning w większym niż dotychczas stopniu są wykorzystywane w rozwiązaniach zabezpieczających. Nie można jednak zapominać, że ta sama technologia pożytkowana jest również przez cyberprzestępców – podkreśla Bartosz Pastuszka, prezes firmy doradczej NaviRisk.

Cyberbezpieczeństwo to nieodłączny aspekt wprowadzania rozwiązań w biznesie. Bardziej od pieniędzy na profilaktykę zagrożeń potrzebne będą jedynie świadomość, wiedza, samodyscyplina. Wszak to człowiek jest najsłabszym ogniwem wszelkich systemów bezpieczeństwa.

– Cyberbezpieczeństwo jest coraz częściej traktowane przez zarząd nie jako koszt i konieczność, ale inwestycja i szansa podniesienia konkurencyjności na rynku poprzez wzrost zaufania. Wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną zarówno ze względu na potrzebę dostosowania się do nowych regulacji, np. NIS2 czy DORA, jak i ze względu na coraz więcej zagrożeń oraz drastycznie wysokie koszty konsekwencji zrealizowania się tych zagrożeń w danych branżach – mówi Bartosz Pastuszka.

Transformacja niejedno ma imię, ale człowiek i kompetencje są najważniejsi

Brak standaryzacji cyfrowych technologii nie ułatwia zadania wdrożeniowcom, ale znajduje odzwierciedlenie w rozmaitości potrzeb, modeli biznesowych, indywidualnych doświadczeń pracowników i menedżmentu poszczególnych firm.

– Digitalizację można porównać do gotowania. Nie ma na nią jednego uniwersalnego przepisu. Tak jak każdy z nas ma inny gust i upodobania kulinarne, tak poszczególne firmy będą miały swój indywidualny sposób na wdrażanie cyfryzacji, opracowany wspólnie z partnerami technologicznymi, a oparty na własnych planach biznesowych i wizji rozwoju przedsiębiorstwa – dodaje Sebastian Lemieszek, ekspert ds. transformacji cyfrowej w Siemens Polska.

Analizując obraz cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, nie można zapomnieć, że wspólnym mianownikiem jest człowiek – autor rozwiązań, których sensem jest wsparcie pracowników w ich działaniach.

– Firmy nadal potrzebują wsparcia kompetencyjnego i technologicznego w zakresie wdrożeń rozwiązań cyfrowych, zarówno w podejściu strategicznym, jak i w implementacji rozwiązań. Polskie przedsiębiorstwa wdrażają wiele małych zmian technologicznych, często na własną rękę, jednak powoduje to efekty w niewielkim wymiarze i nie zmieniają one trajektorii rozwoju – twierdzi Aleksandra Józefaciuk z Accenture.

Tekst pochodzi z nru 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł. Wykorzystano w nim fragmenty artykułów z portalu WNP.PL i portaluspozywczego.pl autorstwa Donaty Chruściel, Tomasza Niecia i Piotra Myszora.