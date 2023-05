Sprzedawca elektroniki wykręcił rekord. Zaskakująco pomogła mu Ukraina

Notowana na warszawskiej giełdzie cypryjska grupa Asbis Enterprises zanotowała najlepszy pierwszy kwartał w swojej historii. Największymi rynkami dystrybucji sprzętu elektronicznego są dla firmy Kazachstan i objęta działaniami wojennymi Ukraina.

Przychody grupy Asbis w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyły się o 3,9 proc. do 722 mln dolarów, zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 17,4 proc. do 62 mln dolarów, a marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 8,6 proc., z 7,6 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) w wzrósł do poziomu 30,6 mln dolarów, a zysk netto wyniósł 17,4 mln dolarów, więcej o 8 proc. w ujęciu rok do roku. Spółka podała, że był to najlepszy pierwszy kwartał w jej historii.

Grupa Asbis przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosą od 3 do 3,2 mld dolarów, a zysk netto od 78 do 82 mln dolarów.

Smartfony napędzają sprzedaż. Ponad połowa przychodów pochodzi z krajów byłego ZSRR

Kraje byłego Związku Radzieckiego odpowiadały w pierwszym kwartale 2023 roku za 56,2 proc. przychodów Asbisu ogółem, wobec 55,3 proc. rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż grupy była napędzana głównie przez smartfony, laptopy i procesory. Udział smartfonów w przychodach ogółem wyniósł 43,6 proc. (wobec 33,5 proc. w pierwszym kwartale 2022), laptopów 8,3 proc. (wobec 10 proc.), procesorów 7,8 proc. (wobec 10,5 proc.).

Najwyższa sprzedaż w podziale na kraje w ujęciu wartościowym miała miejsce w Kazachstanie. Na drugim miejscu nieoczekiwanie znalazła się Ukraina.

Silny wzrost sprzedaży sprzętu elektronicznego na Ukrainie

- To co obserwujemy i jest nieco zaskakujące, to fakt, że popyt na sprzęt elektroniczny silnie rośnie na Ukrainie. Trwa w tym kraju wojna, ale obserwujemy tam wzrost sprzedaży, Ukraińcy aktywnie kupują sprzęt elektroniczny - powiedział na konferencji Marios Chritsou, dyrektor finansowy grupy Asbis.

Na Ukrainie wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym wyniósł prawie 32 procent, w Polsce niespełna 13 procent, a w Kazachstanie 40 procent.

Asbis zapowiada, że spowolni aktywność inwestycyjną w 2023 roku, a prowadzona działalność bardzo dynamicznie rozwija się zwłaszcza w Afryce i Azji Środkowej. Spółka liczy także na utrzymanie wysokiej marży ze sprzedaży.

- My prowadzimy bardzo sezonowy biznes; marża wzrasta z reguły pod koniec roku, najlepszy dla nas jest zwyczajowo czwarty kwartał. Zakładamy marżę za cały bieżący rok lekko powyżej 8 proc., a najniższa marża sezonowo występuje zwyczajowo w kwartale - powiedział Marios Christou.

Dodał, że drugi kwartał 2023 roku także powinien być będzie dużo lepszy w ujęciu rok do roku, ale - z powodu czynników sezonowych - zysk może być nieco mniejszy niż w okresie styczeń - marzec 2023.

- To co dla nas pozytywne, to fakt, że konkurencja na rynku się osłabia, dostawcy chcą, żeby było mniej dystrybutorów. Ten trend konsolidacji również powoduje, że nasza sprzedaż wzrasta - podsumował Christou.

Rekordowa dywidenda dla akcjonariuszy grupy Asbis

Rada dyrektorów Asbisu postanowiła zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,25 dolara na akcję. Łącznie z zaliczką wypłaconą w grudniu 2022 roku, łączna kwota dywidendy z zysku za 2022 rok wyniesie 0,45 dolara na akcję, co jest najwyższą dywidendą wypłaconą akcjonariuszom w historii ASBIS.

Grupa Asbis z optymizmem patrzy na kolejne miesiące 2023 roku, dostrzegając wiele obszarów wzrostu oraz nowe rynki, takie jak Azja Środkowa i Afryka. Kapitalizacja Asbisu to 1,6 mld zł. W 2023 roku akcje spółki podrożały już o 25 procent. Największy udział w akcjonariacie posiada prezes - Sergiej Kostewicz, posiadający 36,8 proc. akcji.