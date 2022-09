Sprzedaż Apple'a daje zarobić coraz więcej

Grupa AB, giełdowy dystrybutor IT i marki Apple, powiększyła w roku finansowym 2021/22 przychody ze sprzedaży oraz zyski w porównaniu z analogicznym okresem rozliczeniowym. Popyt na urządzenia IT grupy przesunął się trwale na wyższy poziom – informuje spółka w komunikacie.

W roku finansowym 2021/22 przychody ze sprzedaży Grupy AB wyniosły 14,031 mld zł i były wyższe o 7,3 proc. w porównaniu do okresu poprzedniego.

„Po ponad 2 latach pandemii koronawirusa prognozy rynkowe (Gartner) odnośnie kształtowania się popytu na produkty dystrybuowane przez Grupę AB wskazują na stabilizację wielkości rynku. Na tej podstawie wywieść można wniosek, że popyt na urządzenia IT przesunął się trwale na wyższy poziom” - czytamy w raporcie finansowym spółki.

Jak zwraca uwagę jej zarząd, biorąc pod uwagę okoliczności makroekonomiczne, w szczególności wysokie odczyty inflacji mocno uderzające w portfele konsumentów, drastyczne wzrosty cen nośników energetycznych, które znacząco podnoszą koszty produkcji (i tym samym wytrącają z równowagi rynkowej ceny wielu produktów), jak również dalsze problemy z tzw. zerwanymi łańcuchami dostaw, rosną obawy o schłodzenie popytu na produkty IT i Telco po okresie gwałtownych wzrostów w 2020 i 2021 roku.

„Kluczowe w tej sytuacji jest efektywne zarządzanie stanem magazynowym poprzez stałe monitorowanie sytuacji na rynku oraz podejmowanie adekwatnych działań, takich jak rezerwowanie towaru oraz optymalizacja stanów magazynowych” – ocenia AB.

Zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) grupy wyniósł w analizowanym okresie 231,4 mln zł i był wyższy od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 26,6 proc.

Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 212,5 mln zł i był wyższy o 28,1 proc. od wyniku w poprzednim okresie.

Wypracowany zysk brutto wyniósł 189,2 mln zł (+25,2 proc. rdr), natomiast zysk netto 151,1 mln zł (+22,1 proc. rdr).

Grupa AB jest liderem dystrybucji na rynku IT w Polsce i Czechach oraz jednym z największych dostawców produktów IT na Słowacji. Zajmuje też ósme miejsce w rankingu europejskich dystrybutorów IT. Jest głównym dystrybutorem marki Apple w Polce, Czechach i Słowacji.