Sprzedaż komputerów osobistych gwałtownie zmalała

W drugim kwartale obecnego roku podaż komputerów osobistych na świecie wyniosła 72 mln, oznacza to najmniejszą liczbę oferowanych kwartalnie komputerów od dziewięciu lat - podała firma analityczna Gartner. Spadek rok do roku wyniósł aż 12,6 proc.

- Spadek obserwowany w pierwszym kwartale przyspieszył w drugim kwartale ze względu na trwającą niestabilność geopolityczną, presję inflacyjną i gwałtowny spadek popytu na Chromebooki” – napisał Mikako Kitagawa, dyrektor ds. badań w Gartner.

Bez zmian kształtowała się lista liderów wśród producentów. Pierwsze miejsce nadal zajmuje chiński Lenovo z udziałem w rynku na poziomie 24,8 proc. Jego sprzedaż w omawianym okresie spadła o 12,5 proc. Kolejne miejsce zajęła amerykańska firma HP Inc. z udziałem 18,8 proc., jej sprzedaż zmalała o 27,5 proc. Trzecie miejsce utrzymał amerykański Dell, który zmniejszył sprzedaż o 5,2 proc. i zwiększył swój udział w rynku do 18,5 proc. z 17 proc. rok wcześniej.

Apple Inc. jako jedyna firma w pierwszej szóstce odnotowała wzrost sprzedaży - o 9,3 proc., do 6,37 mln, dzięki czemu jego udział w rynku wzrósł do 8,8 proc. z 7,1 proc. i pozwolił zajmować czwartą lokatę. Tajwańska firma Acer spadła na piątą lokatę, jej sprzedaż zmalała o 18,7 proc. w ostatnim kwartale. Asus utrzymał się na szóstym miejscu, którego sprzedaż zmalała o 4,3 proc.