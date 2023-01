Sprzedaż komputerów zanurkowała, a na poprawę szybko się nie zanosi

Światowe dostawy komputerów osobistych w czwartym kwartale 2022 roku spadły o 28,1 proc. - do 67,2 mln sztuk, czyli poniżej prognozy, wynika z wstępnych danych International Data Corporation.

2021 rok dla branży komputerowej był świetny, bo pandemia spowodowała wzrost liczby osób pracujących zdalnie, a co za tym idzie także zakupów komputerów.

Warto jednak zauważyć, że dostawy PC w 2022 roku były wyższe niż przed pandemią i wyniosły 292,3 mln sztuk.

Jednocześnie szacunki przyszłego popytu pozostają pesymistyczne, gdyż większość użytkowników posiada stosunkowo nowe komputery, a sytuacja w światowej gospodarce pogarsza się, co nie będzie skłaniać do zakupów. Wielu dużych dostawców rozpoczęło rok od ostrożnych prognoz, ale wszyscy zgadzają się, że niektóre segmenty rynku PC mogą powrócić do wzrostu pod koniec 2023 roku. Wzrost całego rynku komputerowego spodziewany jest w 2024 roku.

- Jesteśmy głęboko przekonani, że rynek ma potencjał do ożywienia w 2024 roku, a także widzimy możliwości wzrostu w całym 2023 roku — powiedział wiceprezes IDC Ryan Reith.

Na pozycjach liderów sprzedaży w branży komputerowej bez zmian

Chińskie Lenovo i amerykańskie HP Inc. i Dell Technologies pozostały w pierwszej trójce światowej sprzedaży urządzeń w czwartym kwartale i całym 2022 roku. Warto dodać, że Apple Inc. stała się jedyną firmą, której sprzedaż wzrosła w ubiegłym roku (o 2,5 proc.), ale to nie pozwoliło jej dogonić konkurencji.