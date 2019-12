Sprzedaż odnowionego "Resident Evil 2" przekroczyła 5 mln kopii

Odnowione wydanie gry grozy "Resident Evil 2" od stycznia 2019 r. sprzedało się w ponad 5 mln kopii. W reakcji na dobre przyjęcie klasycznego tytułu firma Capcom zapowiedziała opracowanie nowej wersji "Resident Evil 3: Nemesis". Ukaże się ona w kwietniu 2020 r.

Gra "Resident Evil 2" po raz pierwszy trafiła do sprzedaży w 1998 r. - początkowo wyłącznie w wersji na konsole PlayStation. W ramach całego cyklu wydawniczego sprzedano 5,77 mln kopii programu na PS (wliczając wersję przystosowaną do kontrolerów Dual Shock). Odnowiona gra "RE2" w wysokiej rozdzielczości z myślą o współczesnych platformach (PlayStation 4, Xbox One i PC z systemem Windows 10) miała premierę 25 stycznia 2019 r.

Capcom pracuje obecnie nad nowym wariantem kolejnej gry z serii. Remake oryginalnego "Resident Evil 3: Nemesis" z 1999 r. oprócz zmian w grafice ma obejmować specjalny, asymetryczny tryb gry sieciowej: "Resident Evil Resistance". Premiera tytułu planowana jest na 3 kwietnia 2020 r.

Jak ujawnił japoński Capcom, producent i wydawca popularnej franczyzy "Resident Evil" (na rynku rodzimym znanej jako "Biohazard"), całkowita sprzedaż wieloplatformowych gier z serii sięgnęła 94 mln. Pierwsza z nich ukazała się w 1996 r. "RE" bywa wskazywane jako źródło popularności filmów o zombie na początku XXI w. oraz wzorzec gatunkowy dla gier survival horror.