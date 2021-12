Sprzedaż online najmocniej rośnie w Belgii i Finlandii. Wzrost widać także w Polsce

W 2020 roku, według danych Eurostatu, 22 proc. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej prowadziło sprzedaż online, a 19 proc. zgłosiła, że ich sprzedaż internetowa osiągnęła co najmniej 1 proc. ich całkowitego obrotu. To oznacza wzrost o 1 p.p. w porównaniu do 2019 roku i o 6 p.p. w porównaniu z 2010 roku.