Sprzedaż przez internet ma się dobrze, pomimo sezonowych spadków

Sprzedaż detaliczna przez internet w czerwcu spadła o 8,9 proc. w stosunku do maja, ale eksperci uspakajają, że są to sezonowe uwarunkowania związane z okresem urlopowym. Długofalowo rynek e-commerce rozwija się w Polsce bardzo prężnie.

W czerwcu, w porównaniu z majem 2023 r. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 8,9 proc.).

W teorii okres wakacyjny jest dla e-commerce pod względem sprzedażowym spokojniejszy.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w czerwcu w Polsce 7,7 proc. wobec 8,5 proc. w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 22,6 proc. przed miesiącem do 16,9 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,2 proc. do 21,2 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 15,1 proc. do 14,4 proc.).

Dane GUS nie odzwierciedlają rzeczywistości. E-commerce ma się dobrze

Kamil Niemira, ekspert ds. marketingu cyfrowego w cyber_Folks uważa, że dane GUS nie odzwierciedlają realnych trendów rozwojowych w e-commerce w Polsce, gdzie od początku 2023 roku zostały uruchomionych ok. 4 tys. nowych sklepów internetowych a liczba działających e-sklepów przekroczyła 60 tysięcy.

Jednocześnie, ekspert cyber_Folks zauważa nadal niewykorzystany potencjał branży e-commerce np. w sektorze spożywczym czy części do samochodów.

Z kolei Karol Wieteska, dyrektor sprzedaży i marketingu w OEX zauważa - że klienci częściej rezygnują z zakupów impulsowych, chętniej porównują oferty w konkurencyjnych sieciach, częściej sięgają po produkty marek własnych. Stają się mniej lojalni, bardziej otwarci na zmiany tradycyjnych wyborów, bardziej mobilni. – Te reakcje konsumenckie są pokłosiem inflacji - ocenia.

Branża e-commerce musi być gotowa na dalsze zawirowania na rynku

Niektórzy eksperci prognozują spadek inflacji i poprawę sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Zwiastunem poprawy mogą być rosnące wskaźniki ufności konsumentów (+3,3 pkt w lipcu), jednak przewidywanie tego, co wydarzy się w gospodarce światowej czy nawet na lokalnym rynku jest co najmniej trudne. Analizując wydarzenia ostatnich 3 lat, można odnieść wrażenie, że kolejny Czarny Łabędź może czaić się tuż za rogiem.

Sebastian Błaszkiewicz dyrektor sprzedaży w Unity Group – zauważa, że spadek sprzedaży detalicznej w okresie wakacyjnym jest zjawiskiem naturalnym i cyklicznym. To spowolnienie jest jednak dla sprzedawców ważnym okresem przygotowania kampanii sprzedażowych na okres największych „żniw”, którym w przypadku branży e-commerce jest końcówka roku.