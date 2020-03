Sprzedaż smartfonów Huaweia może spaść nawet o 20 proc. przez brak Google'a

Nawet 20 proc. może wynieść spadek sprzedaży smartfonów produkowanych przez chiński koncern Huawei notowany w związku z brakiem dostępności usług i aplikacji Google'a spowodowanym przez konflikt handlowy z USA - donosi amerykański serwis The Information.

W 2019 roku chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego uplasował się na drugim miejscu na świecie pod względem liczby sprzedanych smartfonów. Według The Information ograniczenia eksportowe nałożone na koncern Huawei w 2020 roku mogą zacząć dawać się firmie we znaki i znacznie odbić się na wynikach.

Chińska spółka w tym roku planuje sprzedać od 190 mln do 200 mln telefonów komórkowych, co stanowi liczbę o 20 proc. do nawet 26 proc. mniejszą w stosunku do 240 mln sztuk sprzedanych w roku ubiegłym.

Ograniczenia eksportowe nałożone na amerykańskie firmy przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w praktyce zakazują im sprzedaży technologii (zarówno oprogramowania, jak i komponentów do budowy urządzeń) chińskiemu koncernowi. Huawei co prawda jest w stanie całkowicie samodzielnie produkować swoje smartfony i, jak zauważa serwis Ars Technica, aktualnie robi to bez użycia jakichkolwiek części pochodzących z USA. W wyniku restrykcji firma utraciła jednak dostęp do oprogramowania Google dla ekosystemu Android, który dominuje na globalnym rynku urządzeń mobilnych.

W wyniku amerykańskich sankcji na nowych smartfonach Huaweia nie mogą być instalowane aplikacje takie jak Gmail, YouTube, Mapy Google, przeglądarka Chrome, Asystent Google ani platforma dystrybucji oprogramowania Google Play. Ars Technica przypomina, że urządzenia Huaweia nie mogą również domyślnie korzystać z innych amerykańskich programów, takich jak Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Netflix, Uber, Lyft, Amazon czy Twitter.

Firma analityczna Counterpoint Research ocenia, że rynek w Chinach to obecnie 60 proc. całej sprzedaży telefonów Huaweia, w związku z czym duża część działalności biznesowej koncernu powinna obronić się przed oddziaływaniem amerykańskich restrykcji. Chińczycy preferują również rodzime alternatywy wobec amerykańskich popularnych usług cyfrowych, z których część jest także w ChRL zakazana przez administrację państwową (jak np. Twitter).

Ograniczenia eksportowe największy wpływ wywrą na działalność chińskiego giganta na rynku międzynarodowym - ocenia Ars Technica. Serwis zwraca uwagę, że pierwszy telefon Huaweia bez aplikacji Google'a - model Mate 30 Pro - wyceniany jest na około 1200 dolarów.