Spyrosoft planuje debiut na zagranicznej giełdzie

Grupa Spyrosoft, polski dostawca IT, osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody na poziomie 60 mln zł, co oznacza wzrost o 69 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto w wysokości 5 mln zł był o 25 proc. wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Nowa strategia na lata 2022-2026 zakłada coroczny wzrost przychodów o 25-35 proc., marżę EBITDA na poziomie 11-14 proc. i wzrost liczby pracowników do 3 tys.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa powiększyła się o nowo utworzoną spółkę Spyrosoft E-commerce.

- Rozszerzamy ofertę o kolejne elementy: e-commerce, salesforce, customer support - określa strategię firmy członek jej zarządu Sebastian Łękawa.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy Spyrosoft wzrósł rok do roku o 47 proc., do 8 mln zł. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) zwiększył się o 47 proc., do 10 mln zł.

Giełdowa przyszłość

W przyszłości Spyrosoft planuje debiut na amerykańskiej lub europejskiej giełdzie, choć akcje spółki są już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Silny, stabilny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. W pierwszym kwartale 2022 roku do grona naszych klientów dołączyło 21 firm. To dla nas najwyższy kwartalny wynik w historii. Świadczonym usługom towarzyszyło zwiększenie stawek, dzięki czemu rosnące przychody przełożyły się na wyższe wyniki operacyjne oraz zysk netto. Nowi klienci napływają ze wszystkich sektorów, w których działamy: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka, HR oraz dane geoprzestrzenne - mówi Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoftu.

- W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację 66 nowych projektów dla nowych i obecnych klientów - dodaje.

W ślad za wzrostem liczby projektów, rośnie także liczba pracowników i współpracowników firmy, która na koniec marca 2022 roku zatrudniała 964 osoby. W pierwszym kwartale średnia liczba nowo zatrudnianych osób zwiększyła się do 50 miesięcznie, do zespołu dołączyło też pięciu nowych rekruterów.

W marcu grupa uruchomiła kolejne centrum deweloperskie, otwierając biuro w Timisoarze w Rumunii. Dzięki temu planuje zwiększyć zatrudnienie deweloperów wyspecjalizowanych w tworzeniu oprogramowania dla sektora automotive. Obecnie w rumuńskim biurze zatrudnienie znajduje 21 specjalistów, a planach jest zwiększenie liczby pracowników do co najmniej 100 osób w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Ponadto, w pierwszym kwartale tego roku grupa zatrudniła pierwszych pracowników w nowo uruchomionym biurze w Argentynie, a specjaliści z zespołu w Krakowie przeprowadzili się do większego biura w kompleksie biurowym High Five.

Perspektywy rozwoju

W poprzednim kwartale firma rozszerzyła usługi o cyberbezpieczeństwo. W tym segmencie pozyskała dwóch nowych klientów. Do ich grona dołączyło także dwóch nowych klientów z obszaru robotyki, jednej z najnowszych dziedzin obsługiwanych przez wchodzącą w skład grupy spółkę Spyrosoft Synergy ze Szczecina.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa powiększyła się o nowo utworzoną spółkę Spyrosoft E-commerce. Zakończono też due diligence firmy Better Software Group, którą Spyrosoft przejął po zakończeniu kwartału w kwietniu 2022 roku.

Rosyjska inwazja na Ukrainę nie wpłynęła na działalność biznesową Spyrosoftu. Firma nie posiada centrów rozwoju w Ukrainie, Rosji, czy Białorusi i nie świadczy usług na tych rynkach. Jednocześnie obserwowane jest wzmożone zainteresowanie usługami wśród klientów szukających dostawców IT w miejsce utraconych na Wschodzie - informuje zarząd spółki.

- Perspektywy biznesowe na kolejne kwartały 2022 roku są nadal optymistyczne. Obserwujemy wzmożony popyt na usługi IT, liczba naszych klientów stale rośnie, wciąż planujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia. Przewidujemy stosunkowo niewielki wpływ możliwego spowolnienia gospodarczego na kondycję grupy. Digitializacja jest kluczowym trendem cywilizacyjnym, co czyni branżę IT stabilnym sektorem gospodarki światowej. Pozyskujemy klientów gotowych rozwijać współpracę także w warunkach dekoniunktury i rozszerzamy ofertę o kolejne elementy: e-commerce, salesforce, customer support – określa strategię firmy Sebastian Łękawa.