Spyrosoft poprawił wyniki finansowe

Spyrosoft zadebiutował na NewConnect ponad dwa lata temu, w tym roku przeniósł notowania na rynek główny GPW. Od momentu upublicznienia akcji kurs wzrósł o ponad 200 procent. Zaprezentowane wyniki za 2021 rok pokazują, że spółka rozwija się w bardzo dobrym tempie. Obecna jej wycena przekracza 200 milionów złotych.

W 2021 r. spółka Spyrosoft zanotowała duży wzrost przychodów netto do 173,43 milionów złotych ze 112,76 milionów rok wcześniej. Zysk netto w minionym roku wyniósł 14,68 miliona złotych wobec 12,37 milionów w 2020 roku.

Spyrosoft zajmuje się produkcją oprogramowania dla różnych branż, a zwłaszcza motoryzacyjnej, finansów i przemysłu 4.0. Tradycyjne rynki zbytu to w Europie: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania. Niedawno otwarte zostały oddziały obsługujące klientów w Argentynie i Indiach.

Poszukując okazji do przyspieszenia rozwoju, w kwietniu tego roku sfinalizowano transakcję nabycia 60 procent akcji w Better Software Group. Zajmuje się ona tworzeniem aplikacji dla branży telewizyjnej i rozrywkowej. Pozwoli to szerzej wejść na cały rynek skandynawski.

