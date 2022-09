Spyrosoft wybiera się na zagraniczną giełdę

Spyrosoft, firma działająca w branży IT, w pierwszym półroczu miała przychody na poziomie 139,87 milionów złotych wobec 74,6 milionów złotych rok temu. Spółka rozważa wejście na zagraniczną giełdę.

Spyrosoft w pierwszej połowie 2022 roku miał 139,87 mln złotych przychodów netto wobec 74,6 mln złotych w analogicznym okresie minionego roku. Zysk netto wyniósł 10,74 mln złotych, podczas gdy w 2021 roku było to 6,36 miliona złotych.

Spółka przekazała informację, że poważnie rozważana jest możliwość notowania na zagranicznej giełdzie. Nie podano jednak szczegółów tego projektu, ani terminu przygotowań do dual listingu.

Obecnie Spyrosoft jest spółką dominującą w stosunku do spółek zależnych należących do grupy kapitałowej. Kontroluje spółki zależne, przede wszystkim, poprzez posiadanie większości akcji lub udziałów w spółkach zależnych jednakże część akcji lub udziałów należy do kierowniczej kadry menadżerskiej lub ich założycieli.

- Celem programu będzie nabycie przez emitenta wszystkich akcji lub udziałów w spółkach zależnych w zamian za objęcie, przez uprawnione osoby akcji Spyrosoft nowe serii, która zostanie w przyszłości wyemitowana. W wyniku zamiany wspólnicy i akcjonariusze spółek otrzymają nowe, wycenione rynkowo aktywa jakimi są akcje notowane na giełdzie - czytamy w komunikacie firmy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferta zamiany akcji zostanie złożona nie wcześniej niż w styczniu 2023 roku i nie później niż w czerwcu 2028 roku. Zamiana nastąpi według parytetu określonego w umowie. Parytet, zaś zostanie wyliczony na podstawie zaudytowanego wyniku EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) spółek zależnych oraz emitenta za dany rok referencyjny oraz odpowiednich mnożników rynkowych. Rok referencyjny będzie wynikał z decyzji zarządu Spyrosoft i będzie mógł różnić się dla poszczególnych spółek zależnych.

Spyrosoft zajmuje się przygotowaniem oprogramowania, od marca 2022 roku jest notowana na giełdzie w Warszawie.

