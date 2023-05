Stabilne przychody, zyski i portfel zamówień, a w tle skup akcji za miliard złotych

Polska grupa informatyczna Asseco Poland w pierwszym kwartale 2023 roku miała skonsolidowane przychody netto na poziomie 4,33 miliarda złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108,1 miliona złotych.

Skonsolidowane przychody netto grupy Asseco Poland osiągnęły w pierwszym kwartale tego roku 4,33 miliarda złotych, a przed rokiem to było 4,04 miliarda złotych. Według podziału geograficznego polski segment miał 457,1 miliona złotych przychodów, co oznacza wzrost o 11,9 procent w ujęciu rok do roku. Segment Asseco International odnotował 988,4 miliony złotych czyli o 1,5 procent więcej, a izraelski segment Formula Systems miał 2,9 miliarda złotych, co oznacza 7,3 procent więcej.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej nieznacznie przekroczył 108 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie roku minionego to było 107,6 miliona złotych.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2023 rok w kursach zmiennych w obszarze oprogramowania i usług własnych po pierwszym kwartale tego roku miał wartość 11,15 miliarda złotych. Rok temu to było 11,19 miliarda złotych.

Portfel zamówień Asseco Poland na 2023 rok przekracza 11 miliardów złotych

Podsumowując te wyniki można wysnuć wniosek, że mamy do czynienia ze stabilnymi wynikami, co w trudnym otoczeniu makroekonomicznym jest elementem pozytywnym.

Na 15 czerwca tego roku zwołane zostało walne zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Poland i jednym z punktów obrad ma być głosowanie nad skupem do 16,6 miliona akcji własnych w cenie do 130 złotych za sztukę w sumie za 1,185 miliarda złotych. Władze spółki będą mogły przeprowadzić tę operację od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2028 roku.

Zarząd spółki zamierza zaproponować skup akcji własnych za ponad 1 miliard złotych

"W ocenie zarządu spółki, wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji, a także uwzględniając możliwość przeznaczenia na skup akcji własnych zatrzymanych zysków spółki z lat ubiegłych (zgromadzonych obecnie w kapitale zapasowym), prowadzenie takiego skupu będzie korzystne dla akcjonariuszy. Pozwoli to na dodatkową, obok potencjalnej dywidendy, partycypację w zysku spółki. Mając na uwadze poziom kapitałów własnych spółki oraz jej sytuację płynnościową, prowadzenie przez spółkę akcji własnych, w ocenie zarządu, nie będzie generowało ryzyka związanego z sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę.

Asseco Poland zamierza z zysku za 2022 rok wypłacić dywidendę w wysokości 3,5 złotego na jedną akcję.

Akcjonariat spółki to obecnie: Cyfrowy Polsat z pakietem 22,95 procent akcji, Allianz OFE 10,82 procent, Adam Góral 9,74 procent, Fundusze zarządzane przez Generali PTE 5,64 procent i Nationale-Nederlanden OFE 5,03 procent.

Asseco Poland notowane jest na GPW od czerwca 1998 roku.