Stacje paliw w Niemczech będą zobowiązane do udostępniania ładowarek

Wszystkie niemieckie stacje paliwowe zostaną zobowiązane do udostępniana stacji ładowania samochodów elektrycznych - zapowiedział w czwartek rząd RFN. To część szerszego pakietu stymulacyjnego mającego wyprowadzić niemiecką gospodarkę z kryzysu.

Ograniczona dostępność ładowarek samochodowych wskazywana jest przez analityków jako jedna z przeszkód dla upowszechnienia elektrycznych pojazdów. Według Federalnego Związku Gospodarki Energetycznej i Wodnej (BDEW) przytaczanego przez agencję Reutera, na terytorium Niemiec do marca 2020 r. uruchomiono 27730 stanowisk ładowania aut na baterie. Ta sama instytucja szacuje, że na potrzeby masowego użytkowania tego rodzaju pojazdów koniecznych byłoby w Niemczech co najmniej 70 tys. stanowisk zwykłych i 7 tys. szybkich ładowarek. Krokiem w tym kierunku ma być zapowiedziane przez niemieckie władze zobowiązanie wszystkich 14118 stacji paliw do obsługi samochodów zelektryfikowanych.

Inicjatywa nastawiona na upowszechnienie pojazdów niskoemisyjnych na niemieckich drogach została zapowiedziana w czwartek jako część szerszego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki kraju po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Jego łączna wartość sięga 130 mld euro (ponad 146 mld USD). Poza wymogiem wyposażenia stacji benzynowych w ładowarki samochodowe projekt uzgodniony przez koalicję rządzącą w środę wieczorem przewiduje także m.in. obniżenie stawki VAT (z 19 proc. do 16. proc. w okresie lipiec-grudzień 2020 r.) oraz zapewnienie zwiększonych (do łącznie nawet 9 tys. euro) dopłat do zakupu nowych pojazdów z napędem elektrycznych o cenie poniżej 40 tys. euro. Ponadto od początku 2021 r. podniesione zostaną opłaty nakładane na pojazdy o wysokim poziomie emisji dwutlenku węgla.

Według danych niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) spośród 168 148 nowych rejestracji pasażerskich wydanych w RFN w maju tylko 5578 (3,3 proc.) przypadało na pojazdy w pełni elektryczne. Dalsze 17,6 proc. nowych pojazdów w minionym miesiącu to samochody hybrydowe (w tym typu plug-in). Diesle stanowiły 31,6-proc. ogółu nowych rejestracji w maju, auta na benzynę zaś - 51,1 proc.