Stare sandały Steve’a Jobsa sprzedano na aukcji za 220 tys. dolarów

Najdroższe sandały, jakie kiedykolwiek zostały sprzedane na aukcji, kosztowały 220 tysięcy dolarów. Tyle bowiem anonimowy nabywca zapłacił za mocno znoszone Birkenstocki, które należały do Steve'a Jobsa. Szef firmy Apple nosił je w latach 70. i 80.

Buty Steve'a Jobs były wystawione na sprzedaż w domu aukcyjnym Julien's Auctions. Szacowano, że osiągną cenę 60-80 tys. dolarów, jednak podczas licytacji ta urosła do 220 tys. (993 tys. zł). Nabył je anonimowy kupiec. Wcześniej należały do Marka Sheffa, który opiekował się domem Jobsa w kalifornijskim Albany w latach 80. Jego były szef oddał mu je, gdy robił porządki w swojej garderobie.

Według organizatorów aukcji Jobs nosił brązowe, zamszowe sandały Birkenstock w czasach, gdy w garażu swojego domu w Los Altos wspólnie ze Stevem Wozniakiem konstruował pierwszy komputer Apple. Sprawił sobie buty tej niemieckiej firmy, gdyż był zafascynowany ich praktycznością i solidnością.

"Sandały były częścią jego prostej strony. Były jego mundurem. Wspaniałą rzeczą w mundurze jest to, że nie musisz się martwić, w co się ubrać rano. Nigdy nie zrobiłby, ani nie kupił niczego tylko po to, by wyróżnić się na tle innych. Był po prostu przekonany o inteligencji i praktyczności projektu oraz komforcie jego noszenia. A w Birkenstockach nie czuł się biznesmenem, więc miał wolność kreatywnego myślenia" - powiedziała niemieckiemu "Vogue'owi" Chrisann Brennan, była partnerka Jobsa i matka jego pierworodnej córki, przy okazji jednej z wystaw, na których prezentowano owe sandały.

Buty prezentowane były m.in. w pierwszym sklepie Birkenstock w USA w Nowym Jorku, w siedzibie głównej Birkenstock w niemieckim Rahms, a także w Muzeum Historii Wurttemberg w Stuttgarcie. (PAP Life)

ag/ gra/